In Bern gehen keine Läden zu – Das steckt hinter der Rabattschlacht bei Vögele Shoes Die neuen Eigentümer von Vögele Shoes schliessen im Kanton Bern keine Filialen. Trotzdem werben sie mit grossen Rabatten. Rahel Guggisberg

Vögele Shoes wirbt in der Stadt Bern mit knalligen Rabattschildern an den Schaufenstern. Foto: Raphael Moser

«Alles reduziert», «Wir schliessen»: Die Vögele-Filiale in der Neuengass-Passage in der Stadt Bern hat seit ein paar Tagen die Schaufenster mit Rabattversprechen zugeklebt. Die Mutterfirma aus Polen, die CCC-Gruppe, hat die Schweizer Traditionsschuhkette mit Sitz in Uznach SG an den Münchner Max Bertschinger und ein deutsches Ehepaar verkauft.

Darum gibt es nun Rabatte auf allen Schuhen. Eine Kundin fragte letzte Woche eine Verkäuferin, ob denn die Filiale in Bern schliesse. «Nein», sagte diese. Viele Konsumenten seien verunsichert darüber gewesen, ob der Laden zugehe, so mehrere Verkäufer. Weil es zu Missverständnissen kam, wurden die Schaufenster in der Zwischenzeit ergänzt mit: «Wir schliessen vorübergehend wegen Geschäftsübergabe.»