Feedback aus der Community – «Das Stadtfest hat nach den zwei Corona-Jahren echt gutgetan» Die dreitägige Riesensause in der Stadt Bern stiess bei unseren Leserinnen und Lesern auf grossen Anklang. Kritisiert wurden das Littering und die Bändeliverkäufe.

Unserer Community schien das Berner Stadtfest mehrheitlich gefallen zu haben. Foto: Dres Hubacher

«Vielen Dank allen für das tolle und rundum gelungene Fest. Die Stimmung war toll und friedlich, es hat nach den zwei Corona-Jahren echt gutgetan», schrieb Leser Steff Meier am Sonntagabend unter einen unserer Artikel über das Stadtfest. Und genauso lautet auch der Tenor in den Kommentarspalten. Der Grossteil der Community zeigt sich begeistert vom dreitätigen Anlass und ist voll des Lobes für die Organisatoren.

Leser Bernhard Bühlmann richtete seinen Dank an «all die stillen Helfer im Hintergrund (aka Bernhard Eicher und Co.), die sich nicht ins Rampenlicht drängen mussten und ein Fest für die Einwohnerinnen und Einwohner von Bern organisierten».

Die Unzufriedenheit von einigen wenigen aus der Community bezog sich einerseits auf die Bändeliverkäuferinnen und -verkäufer, die entweder nicht auffindbar oder zu aggressiv unterwegs gewesen waren.

Andererseits wurde das Thema Littering mehrfach erwähnt. «Es hätte ein Fest werden können. Stattdessen war es eine Wegwerfgesellschaft mit Tonnen von Müll, mit Wildpinklern und anderen unordentlichen Besuchern», äusserte sich etwa Leserin Katri Kundela.

Die Abfallberge vom Stadtfest wurden in den Kommentarspalten negativ diskutiert. Foto: Marcel Bieri

«Es wird gefestet, als ob die Pandemie durch wäre …» Leser F. Widmann

Die Corona-Zahlen steigen derzeit wieder an, so war die Pandemie unter den Leserinnen und Lesern, die am Stadtfest waren, auch vereinzelt Thema: «Viel Spass dann denjenigen, die sich mit Covid angesteckt haben! Es wird gefestet, als ob die Pandemie durch wäre …», äusserte sich der Leser F. Widmann besorgt.

Und viele der Leserinnen und Leser, die am Berner Stadtfest etwas auszusetzen hatten, äusserten sich im gleichen Kommentar auch positiv. Leser Dänel wies etwa auf einen einzigartigen Umstand in der Stadt Bern hin: «Noch dies: Zehn Meter neben dem Parlamentsgebäude an einem Gyros gnage und mit Tausenden den Künstlern zuschauen – in wie vielen Ländern gibt es das? Geben wir acht, dass es so bleibt – ohne weitere Gesetze!»

Wie haben Sie das Berner Stadtfest erlebt? Ist dieser Anlass ein Bedürfnis unter den Bernerinnen und Bernern? Schreiben Sie uns via Kommentarfunktion unter dem Artikel.





