Gemeinschaftsaktion in Trubschachen – Das Spritzenhaus kommt zu neuen Ehren Die Mühle Haldemann braucht mehr Platz, die Gemeinde touristische Attraktionen und die Stiftung Hasenlehn hat die Lösung. Nun soll ein altes Gebäude umziehen. Susanne Graf

Neben der Mühle Haldemann platziert, fristet das Spritzenhaus ein Mauerblümchendasein. Foto: Christian Pfander

Nein, neue Arbeitsplätze will die Mühle Haldemann in Trubschachen nicht schaffen. Dass sie eine Lagerhalle bauen will, wie einer Baupublikation zu entnehmen ist, bedeutet nicht, dass das Unternehmen seine Produktion ausdehnen wird. «Es geht vielmehr darum, die Arbeitsabläufe zu vereinfachen und Raum für kurze Zwischenlagerungen zu gewinnen», sagt Geschäftsleitungsmitglied Evelyn Haldemann. Denn die Platzverhältnisse in der Mühle seien derart eng, dass viel Zeit verloren gehe mit dem Hin- und Herschieben der Palette.

Deshalb möchte das Familienunternehmen neben der Mühle ein 11 Meter langes und rund 6 Meter breites Gebäude zum Lagern der Ware aufstellen. Aber auf dem dafür vorgesehenen Platz steht ein kleines, unscheinbares Holzhüttli: Es ist ein ehemaliges Spritzenhaus, erbaut im Jahr 1857. Und es erscheint der Denkmalpflege als erhaltenswert. Seinen Besitzern nützt es aber höchstens als Heulager für die Kaninchen und als Unterstand zweier Velos im Winter.