Kunst-Aussenprojektion – Das Spiezer Schloss wird in Farbe getaucht «Ghosts outdoor»: Vom 5. bis 10. Juni wird das Wahrzeichen allabendlich mit Werken des bekannten Videokünstlers Peter Aerschmann in Szene gesetzt. Jürg Spielmann

Das beleuchtete Schloss thront über der Spiezer Bucht. Ab dem 5. Juni wird an sechs Abenden Videokunst an Turm und Fassade projiziert. Foto: PD/Jürg Bolliger

Bern hat das Bundeshaus, Spiez hat das Schloss. Bern hat die Lichtshow Rendez-vous Bundesplatz, Spiez hat bald die «Ghosts outdoor»-Projektion. «Diese ist kein Medienspektakel, keine Lasershow», stellt Barbara Egli klar, «sondern eine Kunstinstallation.» Die Spiezer Schlossleiterin spricht von «etwas Einmaligem, einem Erlebnis».

«In ihrer Art erinnern sie zum Teil an Wuselbilder.» Schloss- und Museumsleiterin Barbara Egli

Ab Samstag, 5. Juni, soll die Freiluft-Premiere während sechs Nächten «ein besonders sinnliches Erlebnis» bieten. Nichts weniger versprechen die Macher des 1. Spiezer Kultursommers, in dessen Rahmen auch die Aussenprojektion über die Leinwand geht. Dabei werden Werke von Peter Aerschmann, Schweizer Videokünstler von internationalem Format, in Endlosschlaufe in rund 25-minütigen Videoloops auf den Schlossturm und aufs benachbarte Baugerüst projiziert.