Nach Quarantäne beim FC Thun – Das Spiel gegen Yverdon wird am Dienstag nachgeholt Das letzten Freitag verschobene Heimspiel des FC Thun gegen Yverdon-Sport findet am 3. August statt.

Am Samstag starten die Thuner in die Saison, am Dienstag findet das erste Heimspiel statt. Foto: Raphael Moser

Die 1. Mannschaft des FC Thun wurde letzte Woche in Quarantäne geschickt; das für den vergangenen Freitag angesetzte Heimspiel gegen Yverdon-Sport fiel aus. Nun gibt es ein Ersatzdatum: der Match findet am kommenden Dienstag, 3. August um 20 Uhr statt, wie der FC Thun in einer Mitteilung schreibt. Es ist das erste Heimspiel für die Thuner, die seit Dienstag wieder trainieren dürfen.

In die Saison startet der FC Thun aber bereits am Samstag – auswärts gegen den SC Kriens, dessen Spieler ebenfalls aus der Quarantäne zurückkehren.



Weiter teilt der Club mit, dass die Anspielzeit des Heimspiels gegen Stade Lausanne-Ouchy am 27. August von 18 Uhr auf 20.30 verschoben wurde.

pd/ske

