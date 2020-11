Momentan sind Stauseen die beste Möglichkeit, viel Energie zu speichern und die Stromproduktion vom Sommer in den Winter zu verlagern. Und das Speichern wird in Zukunft immer wichtiger.

Wieso?

Weil die erneuerbaren Energien an Bedeutung gewinnen, weil überall in Europa Atomkraftwerke vom Netz gehen. Deutschland zum Beispiel will sämtliche AKW in absehbarer Zukunft ausser Betrieb nehmen. Der Kapazitätsabbau ist dabei das eine, das andere ist die Flexibilität, die verloren geht. Mit Wind und Sonne kann man Strom produzieren, wenn es das Wetter zulässt. Die Wasserkraft ist flexibel. Sie kann schnell hochgefahren werden, wenn Engpässe drohen.