Qualifikation zur Champions League – Das späte YB-Tor zum halben Glück In Rumänien geraten die Young Boys gegen Cluj früh in Rückstand und tun sich lange schwer – Vincent Sierros Tor zum 1:1 in der 93. Minute bessert die Aussichten fürs Rückspiel markant auf. Moritz Marthaler aus Cluj

Jubel wie ein Torero: Vincent Sierro (hinten) nach seinem Ausgleich in der 93. Minute. Foto: Mircea Rosca (Keystone)

Acht Minuten. Es ist in den Schlussminuten zwischen Cluj und den Young Boys eine späte Quittung vom holländischen Schiedsrichter Danny Makkelie für all die Mätzchen der Rumänen, die schon früh in der zweiten Halbzeit beginnen. 1:0 führen sie im Duell der beiden ­Meister, auf dem Weg in die Champions League ist ihnen jedes Mittel recht: Sie warten, sie wälzen sich, sie lassen sich Zeit. Erst zwei von diesen acht Minuten sind vorbei, als Vincent Sierro die Berner erlöst. Michel Aebischer hat einen Freistoss getreten, Sierro kann den Abpraller verwerten und einen Lohn einholen, dem YB fast die ganze Partie über nachgerannt war.