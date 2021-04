Rechnung von Thunstetten – Das Sorgenkind bleibt der Abfall Die Gemeinde schloss das Jahr 2020 finanziell deutlich besser als budgetiert. Bei der Abfallentsorgung müssen indes weitere Massnahmen her. Béatrice Beyeler

In Thunstetten-Bützberg ist viel neuer Wohnraum entstanden. Foto: Raphael Moser

Gemeindeversammlung oder Urnenabstimmung? Diese Frage beschäftigt derzeit die Kommunen im ganzen Land. In Thunstetten-Bützberg ist der Entscheid bereits gefallen: Am 13. Juni werden die Stimmberechtigten an die Urne gebeten.

Nun hat der Gemeinderat die Jahresrechnung zuhanden der Urnenabstimmung genehmigt, wie er mitteilt. Diese schliesst mit einem bemerkenswerten Plus von gut 1,26 Millionen Franken im Gesamthaushalt ab. Budgetiert war eigentlich ein Minus von rund 18’000 Franken.

Auch im steuerfinanzierten, allgemeinen Haushalt fällt die Rechnung mit einem Plus von gut 788’000 Franken deutlich besser aus als vorgesehen. Die Besserstellung ist gemäss Gemeinderat insbesondere auf Mehreinnahmen im Bereich Einkommenssteuern sowie Nachsteuern und Bussen bei den natürlichen Personen zurückzuführen. Zudem konnten Entnahmen aus der Neubewertungsreserve vorgenommen werden.