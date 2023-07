Rekordnachfrage wegen steigender Hitze – Das sollten Sie beim Kauf einer Klimaanlage beachten Die heissen Tage lassen den Verkauf von Klimaanlagen steigen. Doch der Bewilligungsprozess ist aufwendig und dauert. Beatrice Bösiger

Fix montierte Klimaanlagen sind bewilligungspflichtig und sollten nicht in Eigenregie montiert werden. Foto: Getty Images

Angesichts der zunehmend heissen Sommertage gewinnt eine kühle Wohnung oder ein kühles Büro an Priorität. Das dürfte sich aufgrund des Klimawandels in Zukunft noch verstärken. Abhilfe kann eine Klimaanlage schaffen. Was Sie beachten sollten, wenn Sie sich eine anschaffen: