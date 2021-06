Leserreaktionen – «Das sind schlecht getarnte Drohungen» Leserinnen und Leser äussern sich zu aktuellen Themen. Unter anderem zum Interview mit Historiker Thomas Maissen über das Ende des EU-Deals.

Historiker Thomas Maissen hält den Abbruch der Verhandlungen mit der EU für feige. Zwei Leser widersprechen. Foto: Franziska Rothenbühler

Zum Interview mit Historiker Thomas Maissen: «Die Existenz der Schweiz hängt nicht von der Souveränität ab»

«Durchwursteln» klingt gut – könnte man meinen, wenn ein renommierter Historiker «hart» ins Gericht geht. Mit den Fragestellungen im Interview gibt man Thomas Maissen diese Plattform. Was er darauf antwortet, ist vor allem EU-geschönt und soll den Eindruck festigen, dass alles gar nicht so schlimm geworden wäre. In der Argumentation übergeht der Schreiber die vielen, eher schlecht getarnten Drohungen, deren konkrete Auswirkungen an die EWR-Auseinandersetzung von 1992 erinnern; damals hätte man meinen sollen, bei einem Nein würde die Schweiz in die grösste Krise gestürzt – wurde sie nicht, im Gegenteil. Dass der Bundesrat nach vielen Versuchen, bei der EU ein Umlenken zu erreichen, diese Übung abgebrochen hat, zeugt von Format. Bänz Bucher, Moosseedorf

Die zum Teil recht saloppen Äusserungen von Thomas Maissen haben mich überrascht und geärgert. Wenn er die Probleme beim Lohnschutz oder der Unionsbürgerrichtlinie als Bagatellen abtut, hat er sich offenbar nicht genügend informiert. Ich gebe es zu: Noch vor ein paar Wochen war auch ich der Meinung, man sollte dem Rahmenvertrag mit der EU möglichst bald zustimmen. Je mehr ich mich jedoch damit befasste, desto mehr musste ich meine Meinung revidieren. Die drei strittigen Punkte wurden immer wieder erwähnt, aber nie im Detail erklärt. Bei meinen Recherchen zum Lohnschutz musste ich feststellen, dass es um weit mehr ging als nur um die Reduktion der Meldetage von acht auf vier. Wir hätten uns schlicht den geltenden EU-Richtlinien nach unten anpassen müssen. Wenn wir unsere Souveränität und die Vorteile der direkten Demokratie behalten, aber gleichzeitig gute Beziehungen mit der EU pflegen wollen, braucht es noch einiges. Robert Bleuer, Zollikofen

Zum «Effy-29»-Prozess: «Verteidigung löchert Polizisten mit Fragen zur Räumung»

Wer einfach in ein Haus eindringt, das ihm oder ihr nicht gehört, muss mit Konsequenzen rechnen. Hausbesetzungen sind kein Kavaliersdelikt und auch mit keiner politischen Botschaft zu legitimieren. In der Schweiz gibt es genug demokratische und legale Mittel, sich politisch Gehör zu verschaffen. Die Polizei hatte den Auftrag, das besetzte Haus zu räumen, und das hat sie getan. Gut so. Es ist unglaublich, dass nun vor Gericht die Polizisten in die Mangel genommen werden. Die Täterschaft, welche in das Haus eingebrochen ist und dieses illegal besetzt hat, ist in die Mangel zu nehmen, nicht diejenigen, die für Ordnung sorgen. Aliki Panayides, Ostermundigen, Präsidentin Polizeibeamtenverband Bern-Gemeinden

Dass die Staatsanwaltschaft am Prozess nicht teilnimmt, ist eine Bankrotterklärung. Bei so einer Verhandlung, wo die Interessen der Öffentlichkeit sehr wichtig sind, müsste sie präsent sein. Die Unruhestifter und deren Verteidiger spielen die Opferrolle, und die Polizisten werden als Täter behandelt. Eine verkehrte Welt. Onlinekommentar von Ronald Lerch

Fehler gefunden?Jetzt melden.