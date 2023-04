Strategiepapiere aus Moskau – Das sind Putins Pläne für das Baltikum Wladimir Putin träumt von einem neuen Grossrussland. Selbst vor Mitgliedern von EU und Nato macht er nicht halt. Manuel Bewarder, Jörg Schmitt, Palina Milling

Hat das Baltikum offenbar noch immer nicht ganz aufgegeben: Wladimir Putin. Foto: Alexei Nikolsky (Keystone)

Jahrestage sind wie gemacht dafür, die Geschichte in einem anderen, oft ideologisch verklärten Licht erscheinen zu lassen – oder sie gleich ganz zu verfälschen. So wie Russlands Präsident Wladimir Putin, als er im Juni 2020 in einem «Grundsatzartikel» zum «75. Jahrestag des Grossen Sieges» der Sowjetunion über Nazideutschland auf das Baltikum blickte.