Vor der Wahl in Wangen – Das sind die Ziele der beiden Kandidierenden Die Neuwahl des Gemeindepräsidiums rückt näher. Barbara Jäggi und Christoph Kiefer nehmen im Vorfeld zu den drängendsten Fragen im Städtli Stellung. Beatrice Beyeler

Sie beide möchten künftig die politischen Geschicke im Gemeindehaus von Wangen leiten. Nur eine Person wird allerdings die Wahl schaffen: Entweder Barbara Jäggi oder Christoph Kiefer. Foto: Nicole Philipp

Am eidgenössischen Wahlsonntag vom 7. März werden auch die politischen Weichen von Wangen an der Aare neu gestellt: Die Stimmberechtigten wählen die Gemeindepräsidentin oder den Gemeindepräsidenten an der Urne.

Im Vorfeld beantworten die beiden Kandidierenden Barbara Jäggi (Freie Wähler) und Christoph Kiefer (parteilos/FDP) sechs Fragen, die sich im Aarestädtli aufdrängen. Wie sie bei den Schulden den Hebel ansetzen wollen, wo sie beim Wachstum Grenzen ziehen und was in ihren Augen die Attraktivität des Städtli ausmacht – die Antworten gibt es hier.