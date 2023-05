Die Gemeinde Lützelflüh informiert – Das sind die wichtigsten Beschlüsse des Gemeindesrats Die Jahresrechnung schliesst mit einem Gewinn, die Gemeinde verlängert die Kooperation mit dem Jugendwerk und eine News zum «Badibeizli». Mitteilung der Gemeinde

Die Gemeinde Lützelflüh verlängert die Zusammenarbeit mit dem Jugendwerk für die Kinder- und Jugendarbeit in Lützelflüh. Der Auswertungsbericht 2020 – 2022 über die Aktivitäten der Kinder- und Jugendarbeit des Jugendwerkes zeigt das Bedürfnis der Kinder und Jugendlichen nach einem attraktiven Treffpunkt. Der Gemeinderat zeigt sich erfreut über das vielfältige Angebot für Kinder und Jugendliche.

Seit 10 Jahren bietet das Jugendwerk für Kinder und Jugendliche ab der 2. Klasse ein abwechslungsreiches Programm. Kinder und Jugendlichen wird ein Ort geboten, an dem sie Freundschaften erfahren, pflegen und weiterentwickeln können. Die Teilnehmenden gestalten die Angebote und Veranstaltungen aktiv mit. Altersgerechte Angebote gehen auf die besonderen Bedürfnisse der Kids (2. -4 Klasse) und der Teens (5. & 6. Klasse) sowie der Jugendlichen (7. – 9. Klasse) ein. Ferienaktivitäten in den Frühlingsferien bieten eine Art Ferien zu Hause. Im Jahr 2022 beteiligten sich insgesamt 11 Anbieter mit 19 Angeboten an den Aktionen.

Aus Lützelflüh nahmen 102 Kinder an den Ferienaktivitäten teil. Das Projekt «Chinder- und Jugendfäscht» lockte 160 Kinder auf den Sportplatz Lützelflüh. Die Jugendarbeiterin Jeannine Imboden wird durch ein Freiwilligenteam von 19 jungen Menschen unterstützt. Sie leisteten im Jahr 2022 total 1296 Stunden freiwilligen Arbeit. Die Kinder- und Jugendarbeit ist bei den Kindern und Jugendlichen angekommen.

Die Jahresrechnung 2022 der Gemeinde Lützelflüh schliesst mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 407'302.22 deutlich besser als das Budget ab. Für die vergangene Rechnungsperiode wurde ein Defizit von rund Fr. 708'000.00 prognostiziert. Diese vorsichtig-optimistische Budgetierung basierte auf der Steuersenkung von 1.74 Einheiten sowie den nach wie vor nicht klaren Auswirkungen der Corona-Krise. Die Gründe für den positiven Rechnungsabschluss liegen vor allem in höheren Steuereinnahmen und verschiedenen Minderaufwänden.

Als besonders erfreulich zu bezeichnen sind die überdurchschnittlichen Gewinnsteuern des lokalen Gewerbes. Die geplanten Nettoinvestitionen von 2.9 Mio. Franken konnten aus verschiedensten Gründen nicht vollständig realisiert werden. Der effektive Netto-Investitionsbetrag liegt bei rund 1.58 Mio. Franken. Mit der positiv abgeschlossenen Jahresrechnung 2022 konnte das massgebende Eigenkapital der Gemeinde auf 5.7 Mio. gesteigert werden.

Und noch dies: Damit auch in diesem Sommer vom Team des «Badibeizli» feiner Kaffee serviert werden kann, hat der Gemeinderat der Anschaffung einer neuen Kaffeemaschine zugestimmt. Die Badisaison dauert bis am 3.9.2023, damit anschliessend im Winterhalbjahr 2023/2024 die Becken und Beckenumgänge umfassend saniert werden können. Im Winterhalbjahr 2024/2025 werden dann das Garderobengebäude, die Umgebung und der Spielplatz saniert.

Der Gemeinderat hat schliesslich einem Kredit von Fr. 60'000.00 für die Sanierung der Aebnitstrasse zugestimmt. Die Arbeiten werden noch in diesem Jahr ausgeführt.

Die Informationen in diesem Artikel wurden von der Gemeinde verfasst und zur Verfügung gestellt. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.