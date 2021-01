Innovation im Oberland – Das sind die vier Preisträger Die Volkswirtschaft Berner Oberland hat den Innovationspreis an vier Firmen oder Organisationen verteilt. Sie erhalten je 3000 Franken. UPDATE FOLGT

Für einmal nicht am traditionellen Neujahrsapéro sondern via Bildschirm zeichnete die Volkswirtschaft Berner Oberland am Donnerstagabend die Sieger der Innovationspreise Berner Oberland 2020 aus, wie die Organisation mitteilt. Um in dieser «herausfordernden» Zeit Innovation besonders zu würdigen, seien vier Initianten ausgezeichnet: Der mit je 3000 Franken dotierte Preis ging an den Bikepark Thunersee, die Firmen Contec und Espro aus Uetendorf sowie das Volkstheaterfestival Meiringen.

«In der schwierigen wirtschaftlichen Situation möchte die Volkswirtschaft Berner Oberland ein Zeichen setzen.» Aus der Mitteilung

Normalerweise gibt es ein bis drei Gewinner, «in der schwierigen wirtschaftlichen Situation möchte die Volkswirtschaft Berner Oberland ein Zeichen setzen», ist der Mitteilung weiter zu entnehmen. Auch stand die Bewerbung neu allen Branchen offen. Bisher waren nur Projekte aus Tourismus und Berglandwirtschaft zugellassen. Über 40 Projekteingaben hätten es der neunköpfigen Jury nicht leicht gemacht, die Sieger zu küren.

Pandemie als Innovationsbooster?

Dass mehr Bewerbungen denn je eingereicht wurden, darauf hatte «vielleicht auch die Pandemie einen Einfluss. Gerade aus der Not heraus sind neue Ideen entstanden», schreibt die Volkswirtschaft Berner Oberland.

Biken, pflanzen, unterhalten und bewässern – in so unterschiedliche Richtungen gehen die vier Siegerprojekte, und trotzdem hätten sie eines gemeinsam: «Pioniergeist, Herzblut, einen Mehrwert für die Region und Ausstrahlung darüber hinaus.»

Die Gewinner im Detail:

Bikepark Thunersee

Der Rabenfluh-Trail im Bikepark Thunersee. Foto: PD

Der Verein Bikepark Thunersee stellt ein Netzwerk im Bereich Mountainbike auf die Beine. So sollen rund um den Thunersee offizielle Bike-Infrastrukturen entstehen. Diese dienten auch der «gezielten Entflechtung von Bikern und Wanderern», hält der Verein fest. Profitieren sollen nebst der Infrastruktur Hotels, Restaurants, Transportfirmen (Bergbahnen, Bus, Zug), Guides, Tourenanbieter, etc. Als sehr wichtig sieht der Verein Bikepark Thunersee, «die Wertschöpfung in der Region rund um den Thunersee steigern zu können».

Soweit möglich seien ausschliesslich regionale Zulieferer zu berücksichtigen. So hat der Verein etwa gemeinsam mit der Brauerei Thun AG das Bikerbier «Trail Ale» lanciert. Sofort war das Bier ausverkauft und wird auch von Restaurants und vom Detailhandel der Region nachgefragt. Seit Juni 2020 betreibt die STI Bus AG saisonal einen offiziellen Bikeshuttle von Thun nach Goldiwil; weitere Linien sollen folgen. Bis 2025 ist ein Routennetz rund um den Thunersee mit offizieller Signalisation vorgesehen. Ab 2025 soll die Eröffnung erster Anlagen sowie eine Ausdehnung von der Region in die Täler (z.B. Adelboden, Lauterbrunnen etc.) erfolgen.

Espro 3

Die Firma Espro in Uetendorf stellt in ihren Hallen Sprossen aller Art her. Der Neubau einer hochmodernen Produktionsstätte hat zum Zweck, Pflanzen und Blumen aus der ganzen Welt produzieren zu können, 365 Tag im Jahr. Foto: Patric Spahni

Was wie eine Kaffeemarke klingt, ist der Name eines Sprossen-Herstellers in Uetendorf. Für die Gastronomie, den Engros-Handel sowie für Pharmazeutika entwickelt die Firma Espro Sprossen, Keimlinge und Mikrokräuter. Als innovatives Familienunternehmen steht der Name Espro laut eigenen Angaben «seit 1990 für innovativen Superfood». Ihre Anlage sei nach den neusten Standards ausgelegt, um sogenannte «Microgreens» in ökologischer und reichhaltiger Vielfalt herzustellen.

2014 zog Espro von Sigriswil-Endorf (Produktionsfläche 14 Quadratmeter) nach Uetendorf (Produktionsfläche 250 Quadratmeter) um. Auch da war die Kapazitätsgrenze produktionsmässig bald erreicht. Nun war der Bau einer «neuen hochmodernen Anlage in Eigenplanung» angesagt, «eine technische Höchstleistung, die von allen einen unglaublichen Einsatz erforderte».

Als im Frühling 2020 die Pflanzen verkaufsfertig waren, kam der Lockdown. Die Folge: 95 Prozent Umsatzeinbusse, denn Espro lebt hauptsächlich von der Gastronomie. Doch der Kleinbetrieb kam wieder auf die Beine. Und will mit seiner einzigartigen Anlage mit speziell konzipiertem Klima- und Lichtsystem neue Massstäbe in der Sprossenproduktion setzen.

Volkstheaterfestival Meiringen

Die erste Goldene Meiringen ging an «Tell im Keller» des Theaters «Die Kulisse Zug». Flankiert von Festival-Pate Beat Schlatter (r.) und Moderatorin und Jury-Mitglied und Moderatorin Linda Trachsel. Foto: Anne-Marie Günter

Unter der Mitinitiative des Schweizer Kabarettisten Beat Schlatter führte der Verein Volkstheaterfestival Meiringen (VTF) im Sommer 2019 das erste jährlich wiederkehrende Festival in Meiringen durch. Während vier Tagen traten vom 12. bis 16. Juni 2019 acht verschiedene Theatergruppen in der umgebauten Tramhalle in Meiringen auf. Die Jury bewertete die Produktionen und wählte Sieger in verschiedenen Kategorien.

Die teilnehmenden Theatergruppen erhielten während ihres Aufenthalts ein interessantes Angebot mit verschiedenen Kursen (Schauspieler, Schriftsteller, Regie etc.) sowie Ausflüge in der Region als Rahmenprogramm angeboten. Kost und Logis übernahm der Verein VTF. Theatergruppen aus der ganzen Schweiz nahmen am ersten Volkstheaterfestival Meiringen teil und wurden von einer Jury mit namhaften Persönlichkeiten aus der Schweiz bewertet.

Das VTF, das passend zum Ort die «Goldene Meringue» vergibt, generierte rund 500 Logiernächte. Der Anlass förderte damit den Tourismus, stärkte das ortsansässige Gewerbe und half Theaterschaffende vernetzen. «Dieses Festival macht Meiringen und somit auch das Berner Oberland während vier Tagen zum Theatermekka der Schweiz», meint der Verein VTM stolz.

Contec

Die Firma Contec aus Uetendorf stellt Mäanderplatten her. Mit dieser Wasserretention ist eine gute Bewässerung bei einem begrünten Dach möglich. Foto: PD

Begrünte Dächer werden bei Neubauten mehr und mehr zur Regel. Die Dachbegrünungen verbessern das Lokalklima und sind eine wichtige Komponente der nachhaltigen Planung und Gestaltung von Siedlungsräumen. Doch wie das Grün auf dem Dach bewässern, damit es nicht bei Trockenheit verdorrt oder bei viel Regen «ertrinkt»?

Hierzu hat die Firma Contec aus Uetendorf zwei Systeme der «Wasserretention», das heisst der Wasser-Rückhaltung, entwickelt. «Mäander-Retentionsplatte» (sie verlangsamt den Abfluss von Regenwasser) und «Retentionsbox mit Drosselsystem» (sie ermöglicht den Anstau von Regenwasser und die Abgabe von festgelegten Wassermengen) heissen die beiden Systeme von Contec. Ihre Funktionsweise vertieft zu erklären, würde hier zu weit führen.

Sicher ist: Begrünte Dächer geben der Natur Fläche zurück, die ihr durch den Hausbau genommen wurde. Das ist gut für die Biodiversität. Bewässert man dieses Grün mit Regenwasser, entlastet dies die Kanalisation und man spart Bewässerungskosten. Und natürlich lassen sich so Arbeitsplätze schaffen. «Eine Dachbegrünung mit Retention, Begrünung und Solar ist einzigartig und absolut die beste Lösung, um auch Industriegebiete zu begrünen», hält Contec fest.

