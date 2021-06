Landschaften im Kanton Bern – Das sind die schönsten Volkssagen Feen, Zwerge, Drachen: Wir erzählen vier Sagen, welche die Landschaften vom Seeland bis hinauf ins Berner Oberland beschreiben. Mirjam Comtesse

Das Gantrischgebiet zwischen Licht und Schatten: Mystischer kann eine Landschaft kaum wirken. Foto: Getty Images

Aus dem Seeland: Die Sage von der Taubenlochschlucht

Wanderer durchqueren die Taubenlochschlucht bei Biel. Foto: Adrian Moser

Noch heute sollen Liebespaare, wenn sie im Frühling die Taubenlochschlucht bei Biel durchqueren, ein sanftes Wehklagen vernehmen. Es stammt von einem schönen Mädchen, das einst im Dorf Füglistal (heute: Vauffelin) lebte. Weil es so schön war, nannten die Leute es «la petite colombe», also «die kleine Turteltaube».

Der junge Müller von Bözingen liebte dieses Mädchen sehr und wollte es heiraten. Doch auch der grausame Ritter Ingelram, der auf der Burg von Rondchâtel hauste, hatte ein Auge auf die junge Frau geworfen. Am Tag der geplanten Hochzeit der beiden Verliebten überfiel Ingelram den Brautzug oberhalb der Taubenlochschlucht.

Er tötete den Bräutigam und wollte das Mädchen entführen. Doch dieses stürzte sich in die Schlucht, um nicht in die Hände des Ritters zu geraten. Mehr schwebend als fallend, wie eine weisse Taube, entschwand sie den Blicken der Umstehenden.

Quelle: Peter Keckeis, Sagen der Schweiz, Kanton Bern

Aus dem Berner Oberland: Wie Eiger, Mönch und Jungfrau entstanden sind

Wie Riesen türmen sich Eiger, Mönch und Jungfrau über Mürren auf. Foto: Bruno Petroni

Auf der Wengernalp lebte einst eine Familie von Riesen. Sie bestand aus Vater, zwei Söhnen und einer Tochter. Je älter der Vater wurde, desto wunderlicher und ungesitteter benahm er sich. Die Kinder nahmen ebenfalls immer mehr böse Launen an.

Einst kam ein armes, altes Männchen in schäbiger Kleidung über die Scheidegg und bat bei den reichen Riesen auf der Wengernalp um einen Trunk Milch. Sie fuhren es aber hart an, sie hätten hier oben keine Milch zu viel, ein solcher Schlufi solle Wasser saufen, wenn der Durst ihn quäle. Da wurde das Männchen wütend und erklärte, es würde lieber unter einem grossen Stein neben einem Wespennest leben als neben ihnen. Da gingen die Riesen auf ihn los.

Doch das alte Männchen war einst ein Berggeist gewesen und stärker als alle Riesen der Welt. Es tat einen fürchterlichen Schwur, und plötzlich begannen die Riesen zu wachsen — hoch, hoch — und wurden zu Fels und Eis, der Vater zum Eiger, die Söhne zum weissen und schwarzen Mönch und die Tochter zur Jungfrau.

Quelle: Hans Michel, Ein Kratten voll Lauterbrunner Sagen. Wengen 1936.

Aus dem Emmental: Die weisse Frau von Burg Wartenstein

In mondhellen Nächten soll sich bei der Burg Wartenstein in Lauperswil die Gestalt einer weissen Frau erheben. Hier lebte einst der Letzte des Geschlechts von Wartenstein. Bei ihm war ausser seiner hübschen Tochter nur noch ein weitläufiger Ver­wandter, ein Bursche von WeissenfeIs.

Die Schönheit der Tochter war weitum bekannt, und der wilde Ritter von Brandis warb um sie. Man konnte dem Mächtigen nichts abschlagen, und so verlobte man ihm das Mädchen. Darüber verfiel der von WeissenfeIs in tiefen Gram; er nahm von Vater und Tochter Abschied und zog noch in derselben Nacht ab.

Inzwischen hatten sich aber Wartenstein und Brandis entzweit, und so wur­de dem Ritter die Verlobte wieder versagt. Jetzt belagerte er ihr Schloss und stürmte es. Als der alte Wartenstein die Feinde eindringen sah, stürzte er sich mit sei­ner Tochter in den Sodbrunnen. In diesem Augenblick kam ein Pfeil durch das Helmvisier von Brandis gezischt und tötete ihn. Das Schloss aber brannte vollends nieder. In jener ver­schütteten Grube, wo einst die Öffnung des Brunnens war, erhebt sich jetzt in mondhellen Nächten die Gestalt der weissen Frau.

Quelle: unbekannt

Aus dem Mittelland: Der Fuchsenstein

Im Gurtenwald findet sich im Unterholz einer der grössten Findlinge im Kanton Bern, der sogenannte Fuchsenstein. Woher sein Name kommt, erklärt diese Geschichte: Bauern rund um den Gurtenwald klagten einst, dass ein Fuchs ihre Hühner töte. Sie sagten dem Jäger, er solle sich um das Problem kümmern. Also stellte der Jäger Fuchsfallen auf, eine auch beim Findling. Tatsächlich fand er in den nächsten Tagen eine gefangene Füchsin in der Eisenklemme, die ihn aus ihren unergründlichen grünen Augen kummervoll ansah. Von Mitleid ergriffen entliess der Mann sein Opfer aus der Falle.

Jahre später musste derselbe Jäger in einer Herberge am Stadtrand von Bern einkehren. Die Wirtin des Hauses, eine schöne Frau mit rotem Haar und geheimnisvollen Augen, begrüsste den Reisenden wie einen alten Freund, offerierte ihm ein währschaftes Mahl und gab ihm ihr bestes Zimmer.

Als er sie entgelten wollte, wies sie die Batzen lächelnd zurück. «Erinnert Ihr Euch nicht», wisperte sie. «Einst habt Ihr mich aus einer misslichen Lage befreit. Das werde ich Euch nie vergessen. In diesem Gasthaus findet Ihr immer eine offene Tür.» Sprachs und blinzelte dem verwunderten Gast aus ihren lebhaften grünen Augen zu. Es waren die Augen der Füchsin, der er vor Jahren aus dem Fangeisen geholfen hatte.

Quelle: frei nacherzählt nach Pier Hänni

Fehler gefunden?Jetzt melden.