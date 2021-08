Sind Sie einverstanden? – Das sind die schönsten Fussballplätze in der Region In den Amateurligen wird schon bald wieder gespielt. Welcher Club verfügt eigentlich über die besuchenswerteste Anlage? Adrian Horn , Dominic Wuillemin

Malerisch: Das Daheim des FC Goldstern befindet sich am Waldrand. Foto: Christian Pfander

Ein erfrischendes Getränk. Vielleicht eine Bratwurst vom Grill. Ganz bestimmt ein Schwatz mit dem Schulkameraden von einst, den man unvermittelt wiedersieht. Und ein Spiel, das möglicherweise nicht auf allerhöchstem Niveau stattfindet – und einen doch irgendwie mitreisst.

Eine Amateurfussball-Partie hat etwas ungemein Idyllisches, etwas Unbeschwertes, sie versprüht eine Art Charme, unter Umständen auch deswegen, weil sie einen an damals erinnert, als man als Kind hier, auf diesen teilweise so wunderbar friedlichen Plätzen, selber gespielt hat, bei den D-Junioren oder so.