Solätte in Burgdorf – Das sind die schönsten Bilder der vergangenen Jahre Auch an diesem Montag fällt das Fest der Jugend aus. Zeit also, in Erinnerungen zu schwelgen. Regina Schneeberger

Damals herrschte am letzten Montag im Juni feierliche Stimmung in Burgdorfs Gassen: Der Solätte-Umzug 2017. Foto: Olaf Nörrenberg

Die Kinder ziehen in Weiss und Schwarz und mit Blumenkränzen in den Haaren durch die Strassen. In der Stadtkirche warten Eltern, Geschwister, Grosseltern, Gotten und Göttis derweil auf den festlichen Akt. Am Nachmittag dann führen die Schülerinnen und Schüler auf der Schützenmatte Reigen vor und messen sich in sportlichen Wettkämpfen. Nicht so an diesem Montag. Schon zum zweiten Mal fällt die Burgdorfer Solätte wegen der Pandemie aus. Zeit also, in Erinnerungen zu schwelgen. Wir haben für Sie die schönsten Bilder der vergangenen Jahre zusammengetragen.