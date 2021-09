Neues Buch – Das sind die schönsten berndeutschen Ausdrücke Die gesammelten Berndeutsch- und Bern-Knigge-Kolumnen unserer Autorin erscheinen als Buch. Hier stellt sie ihre liebsten berndeutschen Begriffe vor. Mirjam Comtesse

Manche Schönheiten der Stadt Bern und des Berner Dialekts sind offensichtlich, manche offenbaren sich erst auf den zweiten Blick. Foto: Getty Images

«u när»

Die Wendung klingt unscheinbar, aber für mich ist sie eine der wunderbarsten überhaupt. Wenn mir meine achtjährige Tochter ein Erlebnis aus der Schule schildert, dann kommen in ihrer Erzählung immer viele «u när» vor: «‹U när› sind wir in die Pause gegangen» und «‹u när›» hat die Lehrerin gesagt.» Dann wird mir einmal mehr bewusst, dass sie eine echte Bernerin ist, hier voll und ganz dazugehört. Gleichzeitig werde ich auch ein wenig wehmütig: Mein Ostschweizer «und nochher» fällt im Vergleich ziemlich ab.

«Schärme»

«Bist du im Schärme?», fragt mein Mann per Whatsapp. Sofort wird mir warm ums Herz. Ich habe mich gerade aufs Velo geschwungen, als eines der starken Gewitter loslegt, wie wir sie vergangenen Sommer so oft erlebt haben. Einerseits rührt mich seine Besorgnis, andererseits das Wort, das so viel mehr Emotionen weckt als ein Ostschweizer «Unterstand». Meines Wissens gibt es nur diesen Begriff, der dem «Schärme» ungefähr nahekommt. Doch ein «Schärme» ist viel mehr: Wer einen findet, ist nicht nur im Trockenen, sondern auch liebevoll geborgen.

«e schlechte Luun»

Das ist doch alles andere als ein herziger Ausdruck, denken Sie? Vielleicht, aber wenn mir jemand sagt, er habe «e schlechte Luun», dann geht mir das Herz auf. Nicht wegen des Inhalts des Gesagten, sondern wegen der berndeutschen Eigenart, sogar alltägliche Begriffe speziell zu machen. Denn die schlechte Laune ist hier anders als in den meisten anderen Mundarten nicht etwa weiblich, sondern männlich: «dr Luun». Mir entlockt diese Erkenntnis immer wieder ein Lächeln.

«es Gschmäckli»

Wenn im Kanton Bern etwas nicht ganz sauber abläuft, also etwa der Politiker seiner Schwägerin zu einem lukrativen Posten verhilft, dann hat die Sache «es Gschmäckli». Mit dieser Redewendung können Bernerinnen und Berner ein unbestimmtes Gefühl des Unbehagens treffsicher benennen und enthalten sich dennoch eines eindeutigen Urteils über richtig oder falsch. Diesen Balanceakt muss ihnen erst mal jemand nachmachen.

«E Lugi»

Kein anderes Wort zeigt mir so deutlich wie dieses, dass ich das Berndeutsche wohl nie ganz und gar durchschauen werde. Wieso ist eine Lüge «e Lugi»? In meinem Ostschweizer Dialekt wäre sie eine simple «Lüg». Warum lautet der Plural «Lugine»? Und weshalb nennt man einen Lügner in der Wut auch mal «e Lugihund»? Ein Hund hat mit Lügen doch nun wirklich nichts zu tun. Rätsel über Rätsel.

«es Guetzeiche»

Mein absoluter Favorit. Wenn Sie Bernerin oder Berner sind, können Sie wahrscheinlich nicht nachvollziehen, weshalb mich dieses Wort umtreibt. Aber ich stocke noch heute jedes Mal, wenn mir eines meiner Kinder erzählt, der Lehrer oder die Lehrerin habe ein «Guetzeiche» gemacht. Ich denke dabei automatisch an das Symbol für «Daumen hoch» auf dem iPhone. Das andere ist doch eindeutig ein «Häkchen»!

Eine Suche bei Google bestätigt meinen Verdacht: Für den Begriff «Gutzeichen» gibt es knapp 25’000 Treffer, für das «Häkchen» über 4 Millionen. Die Bernerinnen und Berner sind mit ihrem Ausdruck also eindeutig in der Minderheit. Aber das macht ihn umso liebenswerter.

Mirjam Comtesse: «So tickt Bern. Annäherung einer Ostschweizerin», Verlag Einfach Lesen 2021, 140 S., ca. 26 Fr.

Buchvernissage: Mittwoch, 22.9., 18 Uhr, Stiftsgarten, Badgasse 40, Bern, Anmeldung nötig: mail@einfachlesen.ch

Mirjam Comtesse ist Historikerin und arbeitet als Redaktorin im Ressort Kultur. Ihr Schwerpunkt sind Gesellschaftsthemen.

Fehler gefunden?Jetzt melden.