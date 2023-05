Jugendrennen in Zweisimmen – Das sind die «schnellschte Obersimmentaler» 2023 Über 100 Kinder und Jugendliche versuchten in den Disziplinen Sprint, 600-m- und 1000-m-Lauf «schnellste Obersimmentaler» oder «schnellsti Obersimmentalerin» zu werden.

Fabrice Reichen war der Schnellste im Sprint und über 1000 Meter, und Juliana Kohler gewann die Rennen über 100 Meter. Auf dem Bild fehlt die Siegerin im Sprint, Jana Zeller. Foto: PD

Am letzten Mittwoch war es wieder so weit und das OK rund um den TV Zweisimmen führte den Laufevent «die schnellschte Obersimmentaler» (SOS) durch. Das Wetter zeigte sich garstig und die Unterlage doch eher etwas matschig, was den Regenfällen der vergangenen Tage zu verdanken war. «Die Nachwuchssportler liessen sich jedoch von diesen Missständen nur wenig beeindrucken und erschienen zahlreich», schreibt der TV Zweisimmen in einer Mitteilung.

Im Sprintfinal lief Fabrice Reichen aus Zweisimmen die schnellste Zeit und kann sich für dieses Jahr «der schnellscht Obersimmentaler» nennen. Bei den Mädchen sicherte sich Jana Zeller aus Boltigen den Sieg. Im 1000-m-Lauf waren dies erneut Fabrice Reichen, Zweisimmen, und Juliana Kohler, St. Stephan.

Die jeweils drei schnellsten ihrer Jahrgänge qualifizierten sich zusätzlich für den Regionalfinal Berner Oberland in Interlaken vom 3. Juni. «Eindrücklich war erneut die Teilnahme von diversen Stars von übermorgen, so hatten doch die jüngsten Teilnehmer Jahrgang 2020», steht im Communiqué.

Das OK zeigt sich erfreut über die alljährliche Begeisterung der Kinder und auch deren erwachsenen Begleitpersonen und ist fest gewillt, die Anzahl der Anmeldungen weiter nach oben zu entwickeln. Das Team sei dabei auf die Mithilfe der Eltern und der Schulen angewiesen. Das Datum des nächsten SOS wird zu gegebener Zeit kommuniziert.



