EM in Zeiten von Corona – Das sind die Regeln beim Public Viewing in Bern Am Freitag wird die Fussball-Europameisterschaft offiziell angepfiffen. In Bern rüstet sich nicht nur die Innenstadt für Public Viewings. Eine Auswahl an EM-Bars auf Stadtboden und die Regeln darin. Claudia Salzmann

Die verschobene Fussball-Europameisterschaft startet am Freitag, tags darauf geht es für die Schweiz schon hoch her mit der ersten Begegnung gegen Wales. Europaweit werden Freunde des runden Leders die Spiele verfolgen. Anders als in anderen Jahren werden die Public Viewings nicht mit Aberhunderten von Fussballfans gefüllt sein, denn derzeit sind in der Schweiz bloss 300 Personen bei Anlässen im Freien erlaubt.

Auch in Bern laufen die Vorbereitungen für die Public Viewings auf Hochtouren. Neben bekannten Veranstaltern wie dem Bierhübeli, dem Sternen Bümpliz oder den Bernexpo-Hallen gibt es auch einige neue Orte zu entdecken (siehe Karte oben).