Hunde und Sport – Das sind die perfekten Sportpartner Die Zahl der Hundehalter ist im Corona-Jahr markant gestiegen, auch unter Läuferinnen, Radfahrern und Wanderern. Welcher Sport und welche Rasse zusammenpassen. Pia Andrée Wertheimer

Mensch und Hund passen für Sport perfekt zusammen. Foto: Bela Szandelszky

Corona hat die Zahl der Hundehalter markant ansteigen lassen. Im März besassen 432’500 Personen in der Schweiz einen Hund – so viele wie noch nie. Die Anzahl der neuen Hundehalter (18’356) hat sich seit dem ersten Lockdown im Vergleich zur Vorjahresperiode (5248) fast verdreifacht. Das zeigt die Statistik der Plattform Amicus, auf der Hundehalter ihre Tiere registrieren müssen. Viele Wanderer, Radfahrerinnen und Läufer sind nun also mit einem Vierbeiner unterwegs. Doch nicht alle Rassen sind gleichermassen für Sport zu begeistern.

«Kurzbeinige Hunde sind beispielsweise im Nachteil, wenn Tempo gefragt ist», sagt Hansueli Beer, Präsident der Schweizerischen Kynologischen Gesellschaft. Er denkt dabei etwa an die derzeit hippen Chihuahuas (nach den Mischlingen der beliebteste Hund in der Schweiz).