Beizer bauen in Bern – Das sind die neusten Gastroprojekte Der Kursaal baut, die Veranda erweitert, das Salsa macht auf – zahlreiche Baubegehren von Stadtberner Gastronomen stehen in den nächsten Monaten an. Claudia Salzmann

Das Frühlingserwachen in der Berner Gastrobranche geht weiter. Nachdem in den letzten Wochen mehr als zehn neue Lokale auf Stadtboden aufgemacht haben, zeigen die Baupublikationen im Amtsanzeiger, dass zahlreiche weitere Gastrounterfangen auf die Stadtbevölkerung zukommen. Eine Auswahl in der Innenstadt und der Länggasse:

Giardino im Kursaal