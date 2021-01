Bundesrat erlässt Massnahmen – Das sind die neuen Corona-Regeln Strafen für Corona-Sünder, Massentests in Altersheimen und Schulen, verkürzte Quarantäne und Testpflicht bei Flügen: Wir erklären das neue Covid-Regime des Bundesrats. Fabian Fellmann , Markus Häfliger , Luca De Carli

Covid-Mahnwache ohne Maske: In Zukunft kann es dafür eine Ordnungsbusse von 100 Franken geben. Foto: Raphael Moser

Bussen für Corona-Sünder

Der Bund führt spezielle Corona-Bussen ein – warum?

Im Moment können Maskenverweigerer und andere Corona-Sünder nur im ordentlichen Strafverfahren bestraft werden. Das ist umständlich, langsam und teuer. Neu kann die Polizei Personen, die gegen die Corona-Verschriften verstossen, an Ort und Stelle büssen – so wie einen Autofahrer, der falsch parkiert. Im Dezember hat das Parlament dafür im Covid-19-Gesetz die Rechtsgrundlage geschaffen. Jetzt hat der Bundesrat das neue Bussenregime in einer Verordnung ausformuliert. Es tritt am 1. Februar 2021 in Kraft.