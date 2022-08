Tipps und Quiz zum Stromsparen – Das sind die grössten Stromfresser im Haushalt – und so sparen Sie Energie Netflix streamen, Haare föhnen, Ventilator anstellen: Worauf könnten Sie verzichten, und was würden Sie dadurch bewirken? Unsere Übersicht zeigt es. Yannick Wiget Mathias Lutz Edgar Schuler

Der Schweiz droht spätestens im Winter ein Energie-Engpass. Deswegen will der Bundesrat den Haushalten Sparmassnahmen verordnen. Was das genau bedeutet, sagt er aber nicht. Sicher ist, dass jede und jeder Einzelne von uns einen Beitrag zum Stromsparen leisten kann. Zum Beispiel, indem ineffiziente Geräte seltener oder kürzer genutzt werden. Finden Sie in unserem Quiz heraus, welche täglichen Aktivitäten im Haushalt besonders einschenken: