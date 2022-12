Olympiamedaille? Lauberhornsieg? – Das sind die grössten Berner Sporttalente Ein 20-Jähriger hat einen Marktwert von 10 Millionen, einer 20-Jährigen folgen auf Instagram über 32’000 Personen: Diese Athleten glänzen in Zukunft. Adrian Horn

Hürdenläuferin Ditaji Kambundji gewinnt im Spätsommer Bronze an der Leichtathletik-EM. Tennisspieler Dominic Stricker stösst im Herbst in die Top 120 der Weltrangliste vor. Und Fussballer Fabian Rieder figuriert kürzlich an der WM in der Schweizer Startaufstellung gegen Brasilien.

Sie alle sind Berner. Sie alle sind erst 20. Und sie alle stehen vor einer grossen Karriere in einer Weltsportart.

Die drei sind die wohl bekanntesten, längst aber nicht die einzigen hiesigen Athleten, von denen sich der jeweilige Verband für die nächsten zehn Jahre eine ganze Menge verspricht. Wir präsentieren eine Auswahl der grössten Berner Talente – und beschränken uns dabei auf Sportlerinnen und Sportler unter 22.

Er träumt vom Lauberhornsieg

Franjo von Allmen zeigt seine Heimat ob Boltigen im Simmental. Foto: Christian Pfander

Sie nannten ihn Silberblitz. Gleich dreimal hatte Franjo von Allmen im März an den Junioren-Weltmeisterschaften in Kanada Rang 2 belegt; in Boltigen, wo der Skifahrer lebt, löste das freilich Begeisterung aus. Eine «Silberblitz-Wurscht» bot die Dorfmetzgerei an, und wer damals durch das Simmental fuhr, erblickte so manches Transparent zu Ehren des 21-Jährigen. Inzwischen verfügt der gelernte Zimmermann über eine eigene Website – auf der dazu aufgerufen wird, zum «Franatiker» zu werden, indem man das Talent unterstützt.

Der «Berner Nachwuchssportler des Jahres» gilt als einer der begabtesten Schweizer Speedfahrer. Vorerst wird das B-Kader-Mitglied im Europacup zu Einsätzen gelangen. Dass er aber beispielsweise im Januar am Lauberhorn zumindest die Trainings wird bestreiten dürfen, ist nicht ausgeschlossen. Den Klassiker in Wengen möchte er dereinst gewinnen.

Olympia 2028 ist ihr grosses Ziel

Leona Kernen posiert im Spätsommer 2021 für diese Zeitung. Foto: Susanne Keller

Leona Kernen dürfte nach Nadine Zumkehr und Anouk Vergé-Dépré die nächste Berner Weltklasse-Beachvolleyballerin werden. U-18-Europameisterin und Dritte an der U-21-WM wurde die heute 17-Jährige 2021, heuer feierte die Sportgymnasiastin in Gstaad ihr Debüt auf höchster Stufe. Ihr Fernziel ist die Teilnahme an Olympischen Spielen – und dort freilich nach Möglichkeit der Gewinn einer Medaille. Ein grosser Auftritt 2028 am Strand von Santa Monica? Hört sich erstrebenswert an.

Vergé-Dépré, deren jüngere Schwester Zoé (24) ebenfalls als Talent gilt, ist für Kernen Vorbild und Mentorin zugleich, die 30-Jährige versorgt die nun in Bern wohnhafte Spiezerin mit Ratschlägen.

Ihn haben Topclubs auf dem Radar

Fabian Rieder ist der wertvollste Akteur in der Super League. Foto: Freshfocus

Als ihm ein Staff-Mitglied in der Schlussphase des Schweizer Auftaktspiels an der Fussball-WM zu verstehen gibt, dass er in Bälde eingewechselt wird, glaubt er, dieser scherze und wolle ihn bloss auf den Arm nehmen. Doch die Einwechslung in der 81. Minute gegen Kamerun ist kein Witz, sondern der logische Schritt in der Karriere des 20-Jährigen aus Koppigen, auf den internationale Spitzenclubs aufmerksam geworden sind.

Die Onlineplattform «Transfermarkt» schätzt seinen Wert auf 10 Millionen Euro, der Mittelfeldspieler ist damit der vielversprechendste Akteur in der Super League. Bei YB gehört der Linksfuss längst zum Stamm, in der Champions League hat er schon getroffen – letzte Saison auswärts gegen Manchester United, im legendären Old-Trafford-Stadion.

Als kommunikativ und bemerkenswert bodenständig wird Rieder wahrgenommen. Auf dem Platz ist er deutlich aktiver als in den sozialen Medien.

Sie springt hoch – und sehr, sehr schnell

Ditaji Kambundji überspringt alle Hürden. Foto: Freshfocus

Welch ein Jahr! In den WM-Halbfinal schaffte es Ditaji Kambundji heuer, sie gewann an der EM in München Bronze, schloss das Gymnasium ab – und reiste während rund eines Monats durch Kolumbien.

Spätestens seit 2022 ist die Hürdenläuferin auch für Nicht-Szenekenner nicht länger einfach eine Schwester Mujinga Kambundjis. Als aussergewöhnliches Talent wird sie seit geraumer Zeit gehandelt. Als sie 17-jährig und noch Mehrkämpferin war, sprang sie bereits 1,74 Meter hoch.

In diesen Wochen ist die heute 20-Jährige auf dem Cover des Magazins «Sportlerin» zu sehen, während sie in Magglingen die Sportlerinnen-RS absolviert. Auf Instagram folgen der Könizerin bereits über 32’000 Personen.

Er ist Spielmacher und Topskorer – mit 19

Höhenflug: Felix Aellen steigt – und erzielt eines seiner vielen Tore. Foto: Raphael Moser

Bemerkenswert unbeständig ist der BSV Bern in dieser Saison, er schlug Spitzenteam Pfadi Winterthur, verlor aber gegen Aufsteiger Kreuzlingen. Eine Konstante gibts im Team von Martin Rubin, und das ist ausgerechnet ein 19-Jähriger. Felix Aellen avancierte in den letzten Wochen zum Schlüsselspieler, das Eigengewächs ist Topskorer, Regisseur und Penaltyschütze. Der Captain der U-21-Nationalmannschaft unterzeichnete beim BSV jüngst einen Vertrag für drei Saisons, danach dürften dem Münsinger alle Türen offenstehen – auch diejenigen der Bundesligaclubs.

Bei den Juniorinnen hat sie abgeräumt

Am Thunersee aufgewachsen, auf dem Meer zu Hause: Anja von Allmen. Foto: Sailing Energy/Swiss Sailing Team

Es hört sich kurios an. Linda Fahrni und Maja Siegenthaler gewannen 2021 an den Olympischen Spielen das Medal Race – und dennoch schafften sie es nicht aufs Podest. «Nur» um zwei Plätze vermochten sich die Spiezer Seglerinnen im finalen Rennen damit zu verbessern, sie belegten am Ende den sehr beachtlichen 4. Rang, wobei es sich um das beste Schweizer Ergebnis seit 2004 handelte.

Anja von Allmen (19) ist entschlossen, in ähnliche Sphären vorzudringen. Auch sie ist Spiezerin, auch sie verfügt über eine Menge Potenzial. Auf Stufe Juniorinnen war die Studentin Welt- und Europameisterin, nun steht die «Berner Nachwuchssportlerin des Jahres» vor dem Wechsel zu den Erwachsenen.

Er triumphierte bereits in Paris

Dominic Stricker mag es, die Ballwechsel zu diktieren. Foto: Freshfocus

Dieser Tage steigt in Saudiarabien ein hochkarätig besetztes Einladungsturnier. Alexander Zverev gibt sein Comeback nach der in Paris erlittenen Verletzung, Stefanos Tsitsipas, Daniil Medwedew, Dominic Thiem und Stan Wawrinka sind gleichfalls an Bord. Auch dabei im bloss zwölf Spieler umfassenden Teilnehmerfeld: Dominic Stricker. Und das sagt eine Menge über das Standing aus, das er inzwischen geniesst.

Hinter dem Tennisprofi aus Grosshöchstetten liegt eine starke Saison, in der er vorab in der zweiten Hälfte glänzte. In Zug feierte der Linkshänder seinen dritten Challenger-Turnier-Triumph, worauf er begann, vermehrt Partien auf der ATP-Tour zu gewinnen. So qualifizierte sich der Sieger des Juniorenwettbewerbs von Roland Garros 2020 für die inoffizielle U-21-Weltmeisterschaft in Mailand, an der er sämtliche drei Gruppenspiele für sich entschied, ehe er im Halbfinal scheiterte.

Die Weltnummer 118 ist der 20-Jährige bereits, er verbessert sich sukzessive und dürfte bald sein erstes Grand-Slam-Turnier bestreiten. Von gehobener Klasse sind die Volleys des YB-Fans jetzt schon.

Sie ist die beste Schweizerin seit Jahrzehnten

Hierzulande ist Livia Maria Chiariello längst Spitze. Foto: Simone Ferraro

Rund 30 Stunden pro Woche investiert Livia Maria Chiariello in das Training. Die 17-jährige Stadtbernerin ist mehrfache nationale Meisterin in der Rhythmischen Gymnastik, heuer vertrat sie das Land an der EM sowie an der WM in Bulgarien, wo sie mit Rang 39 für das beste Schweizer Ergebnis seit über drei Jahrzehnten sorgte.

Die Gymnasiastin turnt, seit sie 5 ist. Die Teilnahme an Olympischen Spielen bezeichnet sie als «besonderen Wunsch».

Schon als 16-Jähriger glänzte er

Michael Moser gewinnt – und wird dies in Zukunft wohl noch öfter tun. Foto: Markus Grunder

Michael Moser war noch nicht einmal 17 Jahre alt, da gewann er im Hochsommer seinen bereits dritten Kranz, das Berner Kantonalschwingfest in Thun beendete er im geteilten 6. Rang. Als grosses Talent wird der angehende Landwirt aus Biglen gehandelt, 2021 wurde er am Eidgenössischen Nachwuchsschwingertag Zweiter.

Moser ist gross gewachsen, aber noch kein «Schrank»; er sagt, er möge es, gegen physisch stärkere Schwinger anzutreten. Fabian Staudenmann bezeichnet er als eines seiner Idole; dieser ist 22, gleichfalls Berner und bereits an der Spitze angelangt.

Moser und Staudenmann stehen für die nächste Generation an Berner Spitzenschwingern, die auf Christian Stucki, Kilian Wenger und Co. folgt.

Er überzeugte im Premierenjahr alle

Joshua Fahrni ist nicht in Topform – aber dabei, richtig gut zu werden. Foto: Freshfocus

«Er soll dereinst die Nati prägen», schrieb «Watson» und nannte ihn den grossen Aufsteiger. Der «Blick» titelte: «Joshua Fahrni rockt den SCB». Und Teamkollege Ramon Untersander fühlte sich an Martin Plüss erinnert.

Eine hervorragende erste Saison legte der Oberländer 2021/2022 hin, bisweilen wurde die Nummer 8 bei den Bernern gar im Powerplay eingesetzt. Nationaltrainer Patrick Fischer war angetan und bot ihn für das WM-Vorbereitungscamp auf.

In dieser Spielzeit tut sich der 20-Jährige mit KV-Abschluss vergleichsweise schwer, er gelangt zu weniger Einsätzen und war zuletzt oft 13. Stürmer. Ein Versprechen für die Zukunft ist er unverändert.

