Die Zukunft der hiesigen Clubs – Das sind die grössten Berner Handball-Talente Yannick Schwab steht vor dem Debüt im Nationalteam, Nico Eggimann erinnert an Andy Schmid: Wacker und der BSV beschäftigen vielversprechende Akteure. Adrian Horn

Nico Eggimann lässt die Gegenspieler schlecht aussehen. Foto: Raphael Moser

Nach zwei schwierigen Saisons sind die Berner Clubs wieder wer. Sie gehören der Spitzengruppe an und zählen zu den positiven Überraschungen der bisherigen Meisterschaft, während beispielsweise das ambitionierte Kriens nicht auf Touren gekommen ist. Nach Verlustpunkten belegt der BSV Rang 3; die Mannschaft von Rückkehrer Martin Rubin verblüffte mit drei Siegen zum Start. Und Wacker Thun deutete an, wieder über ein Ensemble zu verfügen, das Titel gewinnen kann.

All das ist nicht bloss das Verdienst gestandener Leute wie Lukas von Deschwanden, Ante Kaleb und Nicolas Suter. In beiden Berner Equipen nimmt der Einfluss der jungen Akteure zu – in der Deckung, aber auch im Angriff. Eine Auswahl der grössten hiesigen Versprechen.