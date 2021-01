Die erste Frau an der Spitze – Das sind die grössten Baustellen der neuen Mobiliar-Chefin Seit Anfang Jahr ist Michèle Rodoni die Chefin der Mobiliar-Versicherung. Die erste Frau an der Spitze der Schweizer Marktführerin wird schon bald heikle Entscheide zu fällen haben. Stefan Schnyder

Nach der Festtagspause hat für Michèle Rodoni am Montag die Führungsarbeit bei der Mobiliar begonnen. Foto: Christian Pfander

Nach der langen Neujahrspause laufen die Aktivitäten der Mobiliar-Versicherung wieder langsam an. Doch zwei Dinge sind in diesem Jahr anders als sonst: Erstmals seit der Gründung der Genossenschaft im Jahr 1826 wird die Mobiliar von einer Frau geleitet. Die 51-jährige Michèle Rodoni hat Anfang Jahr den Chefposten von Markus Hongler übernommen.

Ganz anders als in einem normalen Jahr ist auch die Belegung der Arbeitsplätze am Hauptsitz in Bern. Im Gebäude an der Bundesgasse sind nur wenige Arbeitsplätze besetzt. Die meisten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten wegen der Corona-Schutzmassnahmen zu Hause.