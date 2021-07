Sommerserie «Tour de Berne» – Das sind die Gampelen-Camperinnen Von Revoluzzern bis zu Oldtimern – nach der ersten Woche auf dem Zeltplatz in Gampelen hat die BZ-Redaktion spannende Bekanntschaften gemacht. Claudia Salzmann , Martin Burkhalter

Tamara Rothenbühler und Stefan Leuenberger gönnen sich ein Fondue vor ihrem Wohnwagen, der schon 50 Jahre auf dem Buckel hat. Foto: Susanne Keller

Die mit dem Oldtimer

Genau 50 Jahre alt ist der Wohnwagen, den Tamara Rothenbühler und ihr Freund Stefan Leuenberger hier in Gampelen bewohnen. Er ist ein Erbstück und deshalb emotional sehr wertvoll für die 34-Jährige. «Wir haben mit Zelten angefangen, dann Schützengraben gebaut wegen des Regens, und seit sechs Jahren sind wir mit diesem Wagen unterwegs», sagt sie. «Es ist wie ein eigenes Heim, und wir sind gerne am Rand des Campingplatzes und nicht mitten im Kuchen», sagt der 37-jährige Leuenberger.

Eigentlich wären sie jetzt am Greyerzersee, aber der Camping wurde wegen Überschwemmungen evakuiert. Darum sind sie in Gampelen. Vor dem Abendessen waren sie im Campingbeizli. Er für eine Hülse, ein grosses Bier also, sie für einen Milchkaffee. Und jetzt gibts ein Greyerzerfondue im Vorzelt. «Weil das Zelt solche Farben hat, werden wir oft gefragt, ob wir Hilfe beim Aufstellen brauchen», sagt Rothenbühler. Leuenberger grinst: Sie würden wohl für Kiffer gehalten. Dabei seien sie mit all der Übung schon recht schnell beim Aufstellen.