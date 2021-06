Grosser Rat Kanton Bern – Das sind die Freigeister und die Parteisoldaten im Parlament Die grössten Abweichler im Grossen Rat sind fraktionslos oder bei der SVP. Besonders stramm auf Parteilinie politisieren FDP-Parlamentarier. Sandra Rutschi (Text) , Mathias Born (Datenauswertung)

Die Politikerinnen und Politiker im Grossen Rat halten sich meist an ihre Parteilinie. Einige scheren aber öfter aus als andere. Cartoon: Max Spring

«Mir hei e Verein, i ghöre derzue», sang Mani Matter – um dann darüber zu räsonieren, dass man als Mitglied allzu oft in einem Dilemma stecke. Genau so ergeht es Politikerinnen und Politikern: Dann nämlich, wenn die Mehrheit ihrer Partei eine politische Frage anders beurteilt als sie selber.

Was soll man dann tun? Der Parteilinie folgen oder sich selbst treu bleiben?

Eine Datenanalyse dieser Zeitung zeigt: Die Berner Grossrätinnen und Grossräte halten ihrer Partei meistens die Stange. Seit der Junisession 2018 haben sie rund 2250-mal eine Entscheidung gefällt. Und stimmten dabei im Median in 96 Prozent der Fälle gleich wie ⅔ der Mitglieder ihrer Partei. Sie hielten sich also strikte an die Parteilinie.