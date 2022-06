Gewehr: 72 Punkte: Riffenmatt FS: Hürst Beat; Rüeggisberg SG: Trachsel Christoph. 71 Punkte: Lanzenhäusern SG: Wüthrich Michael; Platten SpS: Fankhauser Daniel; Riffenmatt FS: Schumacher Karin; Rüschegg SG: Nauer Marco; Pauli Walter; Seftigen SV: Jampen Thomas. 70 Punkte: Grundbach FS: Loretan Peter; Kehrsatz-Zimmerwald FSG: Nussbaum Heinz; Lanzenhäusern SG: Hürst Beat; Rüschegg SG: Bartlome Christian; Kilcher Barbara; Zwahlen Hansjürg; Vechigen SS: Hauswirth Bendicht; Wyss Hans. 69 Punkte: Belp FS: Joder Fritz; Lehmann Roger; Wägli Felix; Wälchli Peter; Bramberg-Neuenegg SpS: Zurbuchen Hans-Peter; Gerzensee FS: Pulfer Beat; Grundbach FS: Künzi Marcel; Guggisberg MSG: Beyeler Christoph; Burri Markus; Kämpfer Cornelia; Staudenmann Angela; Gurzelen FS: Rubi Christian; Lanzenhäusern SG: Wasem Daniel; Mühlethurnen-Lohnstorf SG: Wüthrich Stefan; Niedermuhlern SG: Brönnimann Ruedi; Platten SpS: Rolli Reto; Riffenmatt FS: Staudenmann Alfred; Rüschegg SG: Nydegger Peter; Reber Marcel; Vaucher Olivier; Zbinden Walter; Seftigen SV: Grünig Walter; Stadtschützen Stdsch: Kirchen Daniela; Wabern FS: Bühler Jürg; Wattenwil SG: Zwahlen Markus; Wohlen BE SG: Balmer Peter; Echaud Nicolas; Grimm Rudolf; Michel Christian; Thalmann Jasmin; Wolfacker SpS: Gehrig Alfred; Schelling Albert. 68 Punkte: Bramberg-Neuenegg SpS: Flühmann Adolf; Gerber Ernst; Felsenau Bern SG: Suter Beatrice; Gelterfingen SG: Reber Peter; Grundbach FS: Bürki Sarah; Grimm Ramona; Guggisberg MSG: Berger Hans-Rudolf; Beyeler Hans; Bucher Thomas; Hauser Roland; Ulrich Urs; Zbinden Stefan; Kehrsatz-Zimmerwald FSG: Tschirren Stefan; Kirchlindach-Bremgarten FS: Reist Heinz; Lanzenhäusern SG: Roggli Barbara; Niedermuhlern SG: Marggi Frank; Rohrbach Fritz; Salvisberg Christof; Tschirren Hans; Platten SpS: Balmer Markus; Riffenmatt FS: Hostettler Beat; Pfeuti Andreas; Riggisberg SG: von Niederhäusern Nadia; Rüeggisberg SG: Aeschlimann Andres; Rüschegg SG: Nauer Max; von Siebenthal Beat; Zahnd Samuel; Rüti b/Riggisberg SG: Horst Anton; Schweizer Hans-Jürg; Schönentannen SG: Zbinden Salomé; Schwarzenburg Schü: Blaser Bernhard; Häusler Daniel; Seftigen SV: Portner Martin; Stadtschützen Stdsch: Campanile Angelo; Grundmann Manuel; Union SASB: Borloz Dominique; Wohlen BE SG: Balmer Daniel; Huldi Daniel; Sahli Hansruedi; Wolfacker SpS: Arcidiacono Manuel; Echaud Michael; Eggimann Roland. 67 Punkte: Belp FS: Lehmann Christine; Wenger Stefan; Bramberg-Neuenegg SpS: Freiburghaus Thomas; Jorns Mathias; Mäder Daniel; Vogler Thomas; Fultigen MSG: Marti Fabian; Marti Hansrudolf; Gerzensee FS: Schmitter Hansruedi; Guggisberg MSG: Blunier Jérôme; Trachsel Werner; Vaucher Lara; Lanzenhäusern SG: Bieri Daniel; Haussener René; Wasem Veronika; Mühlethurnen-Lohnstorf SG: Hänni Adrian; Keusen Andreas; Wittwer Bruno; Platten SpS: Aebischer Marcel; Gerber Fritz; Hofstetter Bernhard; Linder Maurice; Riggisberg SG: Gerber Rolf; Rickli Thomas; Wittwer Kevin; Zimmermann Reto; Rüeggisberg SG: Berger Florian; Kohler André; Messerli Rolf; Rüschegg SG: Bartlome Peter; Burri Daniel; Jungo Guido; Pitsch Romy; Zahnd Ernst; Rüti b/Riggisberg SG: Bähler Fabian; Horst Bruno; Pulfer Philip; Sangernboden SG: Burri Robert; Scharfschützen Scharfsch: Remmele Roger; Schönentannen SG: Spycher Marc; Schwarzenburg Schü: Häusler Jürg; Jenni Peter; Nydegger Adrian; Pfeuti Pascal; Seftigen SV: von Siebenthal Hans-Rudolf; Stadtschützen Stdsch: Teofilovic Teodor; Stettlen-Deisswil FS: Mathys Bruno; Thörishaus FS: Suter Doris; Uttigen FS: Zosso Martin; Vechigen SS: Grunder Beat; Wattenwil SG: Bähler André; Nussbaum David; Schmid Marc; Wohlen BE SG: Gfeller Thomas Urs; Wolfacker SpS: Matic Ivan; Muhr Eduard; Schmutz Fritz; Stauffer Regina; Suter Heinz