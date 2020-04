Saisonal kochen – Das sind die besten Spargelrezepte Endlich gibt es einheimischen Spargel – und wir haben Spitzenköchen und Betty Bossi abgeschaut, wie man sie am besten zubereitet. Nina Kobelt

So schmeckt der Frühling: Grüne und weisse Spargelstangen. Foto: Getty Images, iStock

Seit Anfang Lockdown stehen alle je erschienenen Betty-Bossi-Bücher online zur Verfügung, ein Genuss, in den sonst nur Abonnentinnen und Abonnenten kommen. Und ein wahres Fressen für die – erlauben Sie uns den abgewetzten Begriff – Hobbyküche! Weil man zum Beispiel die Spargelwähe wiederfindet, die man zu Übungszwecken während erster Kochversuche im letzten Jahrhundert schon mal gemacht hat. Sie stammt aus einer Zeit, in der Spargel noch nicht schon im Januar im Grossverteiler lagen, und deshalb umweht diese digitale Buchversion eine Art Romantik, wie sie selten in einem Computer zu finden ist.