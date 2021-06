Schlafen mit Pfiff – Das sind die besten Schweizer Hotels der neuen Generation Stylish, jugendlich, digital: Sieben Herbergen für ein neues Zeitalter in der Schweizer Hotellerie. Christoph Ammann

Stay KooooK, Bern-Wankdorf

Studio im Stay KooooK . Foto: PD

Die Hotelsparte des Verpflegungsriesen SV Group hat das Konzept mit den verschiebbaren Wohnelementen in 62 Studios selber entwickelt und internationale Preise eingeheimst. Übernachten wird zum Wohnen. Zwei Hosts betreuen die Gäste auf deren digitaler Customer Journey.

staykooook.com

Jugendherberge Schaan-Vaduz LIE

Lichthof der Jugendherberge Schaan-Vaduz . Foto: PD

32 Zimmer verschiedener Kategorien mit 116 Betten, Restaurant und weitere Begegnungsorte hinter Glasfronten und Klinkerfassade: Die Schweizer Jugendherbergen haben im nahen Ausland einen weiteren nachhaltigen Meilenstein gesetzt.

y outhhostel.ch/schaan-vaduz

Hyatt Regency The Circle, Zürich-Flughafen

Lobby im Hyatt Regency The Circle . Foto: PD

Airport- und Convention-Hotel der allerneusten Generation. Zwischen Circle-Park und Konferenzzentrum. Ambitionierte 225 Zimmer und Suiten. Gespannt ist man auf das mittelöstliche Babel-Restaurant.

hyattregencyzurichairportthecircle.com

Joyn Serviced Living, Zürich-Glattpark

Sonnenterrasse des Joyn Serviced Living. Foto: PD

Dank 343 Serviced Apartments und 105 Hotelzimmern Zürichs grösstes Hotel. Günstige Preise, eine Terrasse mit Panoramablick und ein Oldtimer-Flieger im begrünten Innenhof trösten über die Umgebung im Glattpark-Niemandsland hinweg.

joyn-living.com

Meininger Hotel, Zürich Greencity

Begegnungszone im Meininger Hotel. Foto: PD

Der deutsche Betreiber, der eine Mischung aus Hotel und Hostel perfektioniert hat, eröffnet in der Manegg am Zürcher Stadtrand den ersten Ableger in der Schweiz. Zauberwort ist «hybrid», - Businessleute, Citytouristen und Klassenlager unter einem Dach.

meininger-hotels.com

Revier Mountain Lodge, Adelboden BE

Schlafkoje in der Revier Mountain Lodge. Foto: PD

Ausgerechnet im konservativen Adelboden eröffnete Revier nach Lenzerheide das zweite Hotel. Statt Rundumservice gibt es atemberaubende Aussichten aus den 86 Zimmern, eine grosse Auswahl an Bierspezialitäten und nach Corona Livemusik auf der Bühne.

adelboden.revierhotels.com

Bergwelt, Grindelwald BE

Zimmer im Bergwelt. Foto: PD

Das stylishe Ferienhotel wird demnächst eröffnet und bringt frischen Wind an den Fuss der Eigernordwand. 90 Zimmer und Suiten mit Designermöbeln, Feuer und Eis im Spa. Und in der offenen Showküche des BG’s-Grill-Restaurants arbeitet mit Wolfgang G. Lindner ein grosser Name.

bergwelt-grindelwald.com

Fehler gefunden?Jetzt melden.