Punkteregen und Entdeckungen – Das sind die besten Restaurants in Bern Aufstrebende Köche und neue Gesichter – am Montag ist der Gastroführer «Gault Millau» 2022 erschienen. In Biel gibts einen Paukenschlag – und in Bern Aufsteiger. Claudia Salzmann Markus Dütschler

Fabio Toffolon vom Zum Äusseren Stand in Bern hat den 16. Punkt. Foto: Raphael Moser

Sehnlichst hat Fabio Toffolon seinen 16. «Gault Millau»-Punkt erwartet. Nun ist er endlich eingetroffen. Der Küchenchef des Restaurants Zum Äusseren Stand, das zu den ZFV-Unternehmungen gehört, macht nicht nur im soeben erschienenen Gastroführer von sich reden: Anfang Jahr konnte er seinen «Michelin»-Stern verteidigen, im Oktober gewann er an einem internationalen Wettbewerb in Stuttgart die Auszeichnung «Koch des Jahres».

Der gebürtige Schaffhauser bringt filigran zubereitete Komponenten mit japanischen Einflüssen aus der Küche, in der ihm nur gerade zwei Angestellte zur Hand gehen. Das Lokal wurde aufwendig umgebaut. Das Hofcafé funktioniert als Bistronomique, wie dies bei gehobener Küche üblich ist: die gleiche Qualität an Produkten, weniger aufwendig zubereitet und preisgünstiger. Die «Gault Millau»-Tester loben sein sorgfältiges Handwerk und sicheres Abschmecken: «Toffolon hat seinen Stil endgültig gefunden und kocht sich an die Spitze von Bern.» Bemerkenswert ist, dass Toffolons Zwillingsbruder Dominik Sato im «Seepark» Thun bereits bisher 16 Punkte hatte, was Anlass für gelegentliche Neckereien bot.