«Gault Millau» 2021 – Das sind die besten Restaurants in Bern Insgesamt sind in der neusten Ausgabe von «Gault Millau» 19 Berner Lokale aufgeführt. Claudia Salzmann

Dass die Stadt Bern im Gastroführer «Gault Millau» nicht überrepräsentiert ist, könnte daran liegen, dass die Redaktion des «Gault Millau» in Zürich ansässig ist. Immerhin haben die Zürcher Gastrokritiker ganze 19 Punkterestaurants in Bern aufgelistet und bewertet. Publiziert werden die Lokale unter den schweizweit 820 Restaurants am Montag im Gastroführer «Gault Millau». Das Buch des Ringier-Verlags ist nicht unumstritten, denn nicht alle Beizer wollen Punkte, weil damit andere Kundschaft angezogen werde. Zudem ist ein einmaliger Test an einem Abend eine Momentaufnahme und kann ein falsches Bild vermitteln, wenn an diesem Abend der Wurm drin war.