Mit Verspätung wegen der Corona-Krise und des daraus resultierten Lockdown wird am Montagmittag der Gastroführer «Gault Millau» doch noch publiziert. Unter den schweizweit 830 Restaurants sind auch zahlreiche Berner Lokale ausgezeichnet. In der Bildstrecke finden Sie alle mit 15 und mehr Punkten.

Dass manche Lokale Punkte verlieren oder gar nicht mehr im Gastroführer «Gault Millau» gelistet sind, kann diverse Gründe haben. Im Berner Kursaal wurde das Restaurant Meridiano geschlossen. In Burgdorf ging Werner Schürch vom Emmenhof in Pension. Aus seinem Restaurant sollen Wohnungen gebaut werden. Das gleiche Schicksal ereilt die Chesery in Gstaad, das Chalet wurde abgerissen und nun sind Luxusappartements geplant. Ein weiterer Grund sind Todesfälle: Nik Gygax verstarb am 7. August nach einem Spitalaufenthalt. Er war seit 1998 ununterbrochen mit 18 Punkten ausgezeichnet.

Die Hotspots der Spitzengastronomie bleiben der Nobelkurort Gstaad und die Stadt Bern. Gstaad zählt elf Punkte-Restaurants, von denen sich viele in den Luxushotels befinden. Die Stadt Bern bietet neu 18 Adressen für Gourmetessen. Eine davon ist das Restaurant Zum Äusseren Stand, wo Fabio Toffolon 15 Punkte bekommen hat. Er wurde im Frühling vom «Guide Michelin» mit einem Stern ausgezeichnet. So erging es auch seinem Zwillingsbruder Dominik Sato. Er kocht im Gourmetlokal des Seeparks in Thun.

Mit Punkten und Sternen: Die Zwillingsbrüder Dominik Sato (links) vom Seepark in Thun und Fabio Toffolon vom Äusseren Stand in Bern gehören zu den Top-Köchen des Kantons. Foto: Raphael Moser

Abgesehen vom Seepark bleibt Thun weiterhin kulinarisches Brachland, wenn man den Gastrokritikern glaubt: Einzig im Gwatt macht der Deltapark auf sich aufmerksam. Das Gourmetrestaurant steigt auf 16 Punkte. Im Deltapark befindet sich auch die Thai Cuisine, die mit 13 Punkten in den Gastroführer eingestiegen ist.

Die Stadt Biel gehört erneut zu den Gewinnerinnen: Zwar ist das Restaurant Union nicht mehr dabei. Dafür steigen das Maruzzella und das Palace auf 14 Punkte auf. In Burgdorf bleibt alles beim Alten: Das Restaurant La Pendule im Stadthaus behält seine 15 Punkte, das Restaurant Zur Gedult seine 16. In Langenthal kommt zum Restaurant L’Auberge neu das Restaurant Bären o. N. hinzu. «Ohne Nennung» bedeutet, dass die Kritiker das Lokal auf dem Radar haben und in der nächsten Ausgabe bewerten werden. Falls es denn das Niveau halten oder steigern kann.