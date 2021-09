Berner Bücher – Das sind die besten neuen Werke für Kinder Bald beginnen die Herbstferien. Was gibt es Schöneres, als in der freien Zeit mit den Kindern in Büchern zu schmökern? Diese Werke bereiten allen Freude. Mirjam Comtesse

Eine Maus bringt einen Leoparden zum Nachdenken

Für wen?

Kinder ab fünf Jahren, die sich gern mit grossen Fragen auseinandersetzen.

Worum geht es?

Der Leopard Rigo und die Maus Rosa sind beste Freunde. Jeden Tag besucht Rosa Rigo in seinem Käfig im Zoo. Sie stellt ihm Fragen, erzählt ihm Geschichten und staunt mit ihm über ihre ungewöhnliche Freundschaft. Jedes Kapitel geht von einem bestimmten Gedanken oder einem neuen Spiel aus und ist in sich abgeschlossen. Damit eignet sich das Buch perfekt als Gutenachtlektüre.

Was ist besonders gut daran?

Das Buch ist genauso bezaubernd wie das Vorgängerwerk «Rigo und Rosa», das mit dem Schweizer Kinder- und Jugendmedienpreis 2017 ausgezeichnet wurde. Rigo und Rosa reden über Fragen, die viele Kinder beschäftigen: Was bedeutet Freundschaft? Was macht glücklich? Wer ist wirklich frei? Lorenz Pauli gelingt es, nicht belehrend wie ein Erwachsener zu schreiben, sondern stets in der kindlichen Gedankenwelt zu bleiben.

Lorenz Pauli und Kathrin Schärer: «Als Rigo Mäuse anpflanzte und Rosa die Leoparden erfand», Atlantis-Verlag 2021, 144 S., ca. 29 Fr.

Ein Tintenfisch erobert die Lüfte

Für wen?

Kinder ab 5 Jahren, die es bunt und witzig mögen.

Worum geht es?

Ein Tintenfisch steigt aus dem Meer und lernt die Welt an Land kennen. Dabei entdeckt er auch das Fliegen und wird zum Star. Doch irgendwann wird ihm alles zu viel – und der Tauchlehrer der Stadt verliert seinen Job, weil die Touristen ausbleiben. Gibt es eine Lösung für beide?

Was ist besonders gut daran?

«Der fliegende Tintenfisch» hat alles, was ein gelungenes Bilderbuch ausmacht: Die detailreichen Zeichnungen lassen immer wieder Neues entdecken, die Geschichte ist frech und überraschend und thematisiert doch auch negative Gefühle wie Angst und Einsamkeit. Am Ende gibt es natürlich ein kindgerechtes Happy End.

Anja Schorneck und Silvano Cerutti: «Der fliegende Tintenfisch», Edition Hazard 2021, 36 S., ca. 25 Fr.

Eine Hommage an die Fantasie

Für wen?

Kinder ab 5 Jahren, die gern in Fantasiewelten eintauchen.

Worum geht es?

Die kleine Amika zeichnet eine Maus. Diese bedankt sich zwar dafür, dass sie ins Leben gerufen wurde, ist jedoch nicht ganz zufrieden: «Aber mir ist schrecklich langweilig, so ganz allein auf diesem grossen weissen Blatt.» Also malt Amika eine Katze, was zu einer wilden Jagd durchs ganze Haus führt. Erst am Ende versöhnen sich alle.

Was ist besonders gut daran?

Text und Illustration gehen eine perfekte Symbiose ein: Sandra Gujers Zeichnungen sind fast ausschliesslich schwarz-weiss. Das lässt die Strichtiere von Amika besonders deutlich hervortreten, wenn sie durchs Haus sausen. Gleichzeitig macht der Text auch schon kleineren Kindern klar, dass sich Amika nur ausdenkt, dass die Tiere auf dem Papier lebendig werden.

Godi Huber und Sandra Gujer: «Amika zeichnet eine Maus», Sage-und-Schreibe-Verlag, 32 S., ca. 27 Fr.

Berndeutsche Lieder für Gross und Klein

Für wen?

Kinder ab zwei Jahren, die gern reimen und singen.

Worum geht es?

Das Büchlein «Rosa Mond» enthält 19 berndeutsche Kinderlieder – und -verse. Sängerin und Musikpädagogin Simone Abplanalp beweist nicht nur, dass Songs für Kinder durchaus einen musikalischen Anspruch haben können, sondern auch ihre Vielseitigkeit.

Was ist besonders gut daran?

Eine integrierte CD erlaubt es Kindern und Erwachsenen, die Lieder professionell vertont zu hören. Kleinere Kinder dürften insbesondere auch von den drei Fingerreimen begeistert sein, die zeigen, dass es kreativere Varianten zum üblichen «Das isch de Duume» gibt.

Simone Abplanalp: «Rosa Mond – Liedli und Värsli», mit Audio-CD, Verlag Vatter & Vatter 2021, 48 S., ca. 24 Fr.www.vaersli-liedli.ch

Ein Walross übt sich im Balletttanz

Für wen?

Kinder ab vier Jahren, die schräge Geschichten lieben.

Worum geht es?

Das Walross Franz-Ferdinand bewegt sich nicht gern, lieber liegt es auf seinem Felsen. Doch als die Flamingo-Ballettgruppe auftaucht, ist es um ihn geschehen. So leichtfüssig möchte Franz-Ferdinand auch tanzen können. Er überzeugt die Lehrerin Madame Flamängo, ihn mitmachen zu lassen. Damit beginnt ein grosses Abenteuer für alle.

Was ist besonders gut daran?

Marcus Pfister, der als Autor des «Regenbogenfischs» weltweit Erfolg hat, weiss, wie man eine witzige und doch berührende Geschichte erzählt. «Franz-Ferdinand will tanzen» überzeugt vor allem mit den überraschenden Wendungen. Gut getan hätte dem Buch allerdings etwas weniger moralische Belehrung zum Thema Müll in den Ozeanen, weil das nicht so richtig zur heiteren Geschichte passt.

Marcus Pfister: «Franz-Ferdinand will tanzen», Nord-Süd-Verlag 2021, 32 S., ca. 20 Fr.

Mirjam Comtesse ist Historikerin und arbeitet als Redaktorin im Ressort Kultur. Ihr Schwerpunkt sind Gesellschaftsthemen.

