Vor den Olympischen Spielen – Das sind die Berner Trümpfe in Tokio 12 Athletinnen und 6 Athleten vertreten den Kanton in Japan, unter ihnen einige Anwärter auf Edelmetall. Ein Überblick. Marco Oppliger , Adrian Horn , Peter Berger , Marco Spycher

Linda Fahrni und Maja Siegenthaler (Segeln)

Auf nach Enoshima: Die Spiezerinnen sind zum zweiten Mal an Spielen dabei. Foto: Adrian Hodel/zvg

Was vor rund 20 Jahren im frühen Kindesalter mit dem Besuch eines Einführungskurses im Rahmen des sogenannten Ferienpasses daheim in Spiez begonnen hat, soll im Gewinn eines Olympiadiploms gipfeln. Kurs auf die Top 8 nehmen die Jugendfreundinnen vom Yachtclub Thunersee vor der Küste Enoshimas an ihren zweiten Spielen. Wie man Erfolge einfährt, wissen die beiden: Im Mai holten sie an der EM Bronze.

Prognose: Die Oberländerinnen nutzen die gute Vorbereitung in Spanien, überraschen in Japan und segeln um eine Medaille mit, die sie knapp verpassen.