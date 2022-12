Die Loubegaffer – Das sind die Berner Heldinnen der Festtage Die Arbeit am Päcklitisch und der Gantrischfrauen verdient Anerkennung. Und Francine Jordi moderiert einen Fernsehmarathon. Das berichten die Loubegaffer. Die Loubegaffer

Die Gantrisch-Frauen verkauften bis am 24. Dezember ihre Weihnachtsguetsli. Foto: Die Loubegaffer

Die Weihnachtstage sind bereits wieder vorbei. Doch die Loubegaffer möchten nochmals kurz zurückblicken und jene Heldinnen der Weihnachtstage küren, die ihnen in den Berner Lauben aufgefallen sind. Diese Bezeichnung haben sicherlich die Frauen – und wenigen Männer, die dieser Tätigkeit nachgehen – verdient, welche an den Päcklitischen der Läden die Geschenke kunstvoll einpacken. Und dies meist für einen eher kargen Lohn. Immerhin hat sich das Team von Loeb-Präsidentin Nicole Loeb schon mal einen neuen Namen für die Geschenkspezialistinnen ausgedacht. Wie es in Mode ist, handelt es sich um einen englischen Begriff: Visual Merchandiserin lautet neuerdings die Bezeichnung.