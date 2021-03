Ausflugstipp – Das sind die 5 schönsten Berner Baustellen Bagger, Kran, Staub und Lärm! Sie (oder Ihre Kinder) wissen die Ästhetik einer Grossbaustelle zu schätzen? Zu Recht. Wir haben die schönsten Exemplare in Bern und Umgebung besucht. Michael Feller

An idyllischer Lage wächst in Niederwangen die Überbauung Papillon. Foto: Iris Andermatt

Überbauung Papillon

Niederwangen ist für Freundinnen und Freunde der gepflegten Bautätigkeit bis auf weiteres ein valables Ausflugsziel. Im neuen Quartier Papillon ist nicht etwa nur der gerade aktuelle Bau einer ganzen Häuserzeile spektakulär, sondern das ganze Vorhaben. Bis 2028 soll ein Quartier von der Grösse eines mittleren Dorfs entstehen, 2500 Menschen werden dort leben. Das Projekt startete nicht ohne Nebengeräusche, von «Baupfusch» war die Rede. Heute kommen die Hauptgeräusche wieder von den Baumaschinen. Vielleicht ein Drittel der Überbauung steht. Und so steht das bereits erbaute Schulhaus mitsamt Fussballfeldern noch ziemlich weit entfernt von der Zivilisation. Der Bus der Linie 29 (ab Niederwangen Bahnhof) fährt an brachliegenden Bauparzellen vorbei in die Siedlung. Wer dem Baustellenbesuch eine kleine Wanderung vorlagern möchte, kann ab Köniz-Weiermatt den Weg durch den Könizbergwald (ca. 2,5 Kilometer, 40 Minuten) einschlagen.

Burgernziel Bern

Guckfenster für Zaungäste beim ehemaligen Tramdepot Burgernziel. Foto: Iris Andermatt

Beim ehemaligen Tramdepot Burgernziel wird bemerkenswert emsig gebaut. Bis Ende 2022 sollen 101 Wohnungen entstehen. Momentan werden die Untergeschosse erstellt, deshalb ist die Baustelle sehr übersichtlich. Die Testkinder sind trotz steifer Bise fast nicht vom Guckfenster an der Bretterwand wegzuargumentieren. Denn es wird gerade sehr anschaulich betoniert: Dutzende Bauleute sind zugleich zugange, drei Betonmischer und zwei grosse Krane stehen im Einsatz, mehrere Arbeitsschritte sind parallel zu bestaunen. Erst die Aussicht auf eine Zwischenverpflegung bricht den armierungseisernen Willen der Zaungäste, zu bleiben, bis die Häuser stehen. Zum Glück ist eine Bäckerei nur eine Kranarmlänge entfernt von der Baustelle. Erreichbar ist die Szenerie mit den Tramlinien 6, 7 und 8. Die Haltestelle Brunnadernstrasse ist gleich nebenan.

Baustellenquartier Breitenrain

Für Tiefbaufans: Das Berner Breitenrainquartier. Foto: Iris Andermatt

Wer im Berner Breitenrainquartier wohnt, wohnt quasi in einer Baustelle. Das Versprechen «Dr nöi Breitsch» soll bis Ende 2022 eingelöst sein. Das Wesentliche findet dort statt, wo die Tramlinie 9 durchfährt, vom Viktoriaplatz über den Breitenrainplatz bis in die Rodtmattstrasse. Zu sehen gibt es viel Tiefbau, also Bagger, Röhren, Leitungen. Viele Geschäfte an der Moserstrasse sind nur über Aluminiumbrücken zu erreichen. Im Baustellenquartier ist zunehmendes Spektakel im Sommer zu erwarten, wenn der Breitschplatz so richtig drankommt und im Gartenlokal des Barbière eine zarte Staubschicht sich auf den Bierschaum des geneigten Zaungasts legen wird. Stadtwandervögel wissen: Dieses Quartier ist gerade zu Umbauzeiten regelmässig einen Besuch wert.

Bahnhof Bern

Blick vom Bierhübeli auf den Hirschenpark. Links der Tunnel zum alten Tiefbahnhof der RBS im Bahnhof Bern. Foto: Iris Andermatt

Von der Megabaustelle Bahnhof sieht man nicht viel, denn das meiste spielt sich im Untergrund ab. Die Ausnahme: der einstige Hirschenpark unterhalb des Bierhübeli (zu erreichen mit den Buslinien 11 und 21). Hier ist das, was man als normalsterblicher Zaungast zu Gesicht kriegt, bereits gebaut. Nichtsdestotrotz: Die tiefe Baugrube, die ausgehoben und mit viel Beton gesichert werden musste, damit man überhaupt mit dem eigentlichen Bau beginnen konnte, ist imposant. Auf der bergzugewandten Seite der Grube ist der alte Tunnel sichtbar, in dem noch die RBS-Züge in den alten Tiefbahnhof einfahren oder ihn verlassen. Daneben ist der Eingang des neuen Tunnels zu sehen, in dem die Maschinen zum Bahnhof vorstossen. Aber eben: Gebaut wird im Verborgenen.

Hintere Länggasse

Wo in der Länggasse der Bus wendete, klafft nun ein Loch. Foto: Iris Andermatt

In der hinteren Länggasse wird ebenfalls kräftig gebuddelt, das Fernwärmenetz wird bis 2023 ins Neufeld erweitert. Derzeit klafft in der Wendeschlaufe des 20er-Busses ein riesiges Loch, auf engstem Raum sind ein Kran, ein Bagger und ein Betonmischer zu bestaunen. Leider ist die Sicht in die Baugrube aus perspektivischen Gründen nicht besonders gut. Die Baustelle zieht sich am Strassenrand weiter bis zum Kreisel (wo der Bus aktuell wendet) und dann weiter in Richtung Energiezentrale Forsthaus. Es ist eng, und als Velofahrer muss man jederzeit auf der Hut sein, um nicht von einer ausschwenkenden Baggerschaufel geohrfeigt zu werden. Für die Entspannung nach all dem Baurummel bietet sich für Familien der Spielplatz Halen eingangs des Bremgartenwaldes an.