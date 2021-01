Sie haben gewählt! – Das sind Berns schönste Schneemänner Unsere Leserinnen und Leser wurden kreativ, um die Wahl des Mister Schneemann oder der Miss Schneefrau zu gewinnen. Einige versuchten gar, zu schummeln… Dominik Galliker

Das Sieger-Bild: Yanik (7), Levin (5), Daniela und Theo Zaugg aus Wyssachen haben nicht einen Schneemann, sondern gleich eine ganze Familie gebaut. Belohnte wurde dies mit den meisten Stimmen im Online-Voting. Platz 2: Deborah, Lukas und Jael Käser aus Sumiswald bauten mit Papi und Nachbarskindern «den grössten Schneemann des Emmentals». Er ist ganze sechs Meter gross. Abigail hat sich einen eisigen Zwilling gebaut. Ein richtiges Snowgirl. Eingeschickt von Familie Williams aus Ittigen. 1 / 32

1800 Stimmen wurden bei unserem Voting abgegeben. Nun steht die Entscheidung der Leserinnen und Leser: Die schönste Schneeskulptur des Kantons stammt von Familie Zaugg aus Wyssachen. Sie sowie die Zweit- und Drittplatzierten gewinnen je einen Büchergutschein von Orell Füssli im Wert von 50 Franken.

Die Wahl war ganz schön knapp – kein Wunder, bei so vielen kreativen Werken. Und: Wir haben tatsächlich ein paar User entdeckt, die schummeln wollten. Wer Lust hatte, der konnte mehrmals abstimmen. Viele haben das genutzt, um fünf- oder zehnmal teilzunehmen. Einige aber scheuen offenbar keinen Aufwand, wenn es um einen Büchergutschein geht: Mit einem Gerät – die IP-Adresse wird in unserem System angezeigt – wurde 298 mal gevotet. Die Person begann am Dienstag um 11.50 Uhr und arbeitete durch bis um 22.10 Uhr – mutmasslich, um dem eigenen Schneemann zum Sieg zu verhelfen.

Genützt hats leider nicht: Wir konnten die Stimmen bis auf ein paar wenige einfach löschen. Und hoffen so, dass auch wirklich der schönste Schneemann gewonnen hat.