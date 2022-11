Neugründung in Erlenbach – Das Simmental hat neu einen Lions Club 22 Mitglieder haben sich zum neu gegründeten Lions Clubs Simmental zusammengeschlossen. In Erlenbach fand die Gründungsversammlung statt.

Feierliche Gründungsversammlung des Lions Clubs Simmental im Chlydorf-Beizli in Erlenbach. Foto: PD

Während der vergangenen Monate verfolgte eine Arbeitsgruppe im Simmental die Idee, vor Ort einen eigenen Lions Club zu gründen. «Gesucht wurden unternehmerisch engagierte Leute, welche mit dem Simmental verbunden sind, sich regelmässig treffen und gemeinsame Aktivitäten im Sinne des Lionismus erleben wollen», heisst es in einer Mitteilung.

Am 10. November war es dann so weit: Der feierliche Gründungsakt des Lions Club Simmental konnte im Chlydorf-Beizli Erlenbach stattfinden. Dabei waren neben den Gründungsmitgliedern auch zahlreiche Repräsentanten der Lions-Organisation von nah und fern. Im offiziellen Teil wurde vorab über Statuten und Reglemente abgestimmt und der Vorstand gewählt. Als Präsidentin ernannten die Anwesenden Vanessa Wyss, die allen Akteuren für das Engagement in den vergangenen Wochen dankte. Vanessa Wyss freut sich auf die künftigen Aktivitäten ihres Clubs, «der dort aktiv Gutes tun und helfen soll, wo Unterstützung gebraucht wird», wird sie zitiert.

Grüsse vom Patenclub

Zum Schluss der Feierlichkeiten hiess Frédérique d’Agostino als Governorin des Distrikts 102 W die Neumitglieder herzlich willkommen und überreichte ihnen als Anerkennung ihre ersten Lions-Anstecknadeln.

Eine Delegation des Lions Club Stockhorn, welcher die Gründung des neuen Clubs als Patenclub im Vorfeld begleitet hat, war ebenfalls anwesend, um den Mitgliedern des neuen Clubs zu gratulieren.

Der Lions Club Simmental startet mit 22 Mitgliedern und weist eine breite Altersspanne auf: von 25 Jahren bis 60 plus. In der Zone 23 (Berner Oberland) mit rund 450 Mitgliedern ist es der 13. Lions-Club.

PD

