Rochade in der Gastronomie – Das Serendib-Wirtepaar wechselt ins Rüttihubelbad Nach fünf Jahren in Burgdorf wagen Tabea und Manuel Hölterhoff einen Neuanfang. Ab Januar bekochen sie ihre Gäste in Walkringen. Susanne Graf

Am 17. Dezember machen Tabea und Manuel Hölterhoff im Restaurant Serendib in Burgdorf Schluss. Mittagessen gibt es noch bis Ende November. Foto: PD

«Wegen Corona und steigender Preise», schrieb diese Zeitung im Juli. Schon damals kündigten Tabea und Manuel Hölterhoff an, dass sie das Restaurant Serendib in Burgdorf verlassen werden. Fünf Jahre haben sie dieses betrieben, aber Aufwand und Ertrag stimmten für sie immer weniger überein. Deshalb ziehen sie nun einen Schlussstrich im Lokal an der Burgdorfer Metzgergasse.