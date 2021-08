Geplantes Fischzentrum Moossee – Das Seilziehen geht in eine nächste Runde Der Besitzer der Fischzucht am Moossee hat Einsprache gegen die Umzonung des Areals für ein Fischzentrum erhoben. Er sieht sich materiell enteignet. Hans Ulrich Schaad

Das Streitobjekt: Die ehemalige Fischzucht am Moossee. Foto: Raphael Moser

Die Pläne für ein nationales Fischzentrum am Moossee kommen nicht so recht vom Fleck. Zwar hat die Gemeindeversammlung Moosseedorf im Juni entschieden, dass das Areal der ehemaligen Fischzucht in eine Zone für öffentliche Nutzung (ZöN) überführt werden soll. Darauf darf laut dem kommunalen Baureglement einzig das Fischzentrum Schweiz errichtet werden.

Gegen diesen Versammlungsbeschluss hat der Grundeigentümer Robert Bachofner beim kantonalen Amt für Gemeinden und Raumordnung (AGR) Einsprache erhoben. «Klar und sicher» habe er diesen Weg beschreiten müssen, sagt Bachofner auf Anfrage. «Ich lasse mich materiell nicht enteignen.» Denn mit der ZöN und den Vorschriften verliere das Grundstück an Wert.