Oberland verliert Sommerparty – Das Seenachtsfest Spiez ist am Ende Erst legten die Macher eine Denkpause ein, nun ist nach knapp 100 Jahren Schluss: Der Verein hat sich aufgelöst, das Seenachtsfest ist Geschichte. Neue Pläne gibt es vorerst keine. Jürg Spielmann

Dieses Bild mit Feuerwerk und Chilbi wird es nicht mehr geben: Das Seenachtsfest – hier ein Bild von 2017 – findet nicht mehr statt. PD/David Bumann

«Das immer kleiner werdende OK war sich einig, dass eine Zukunft des Seenachtsfestes leider nicht möglich ist.» So ist es in einer aktuellen Meldung auf der Website des Vereins Seenachtsfest Spiez zu lesen. Es fehle an personellen und finanziellen Ressourcen sowie an Festinhalten, lautet die Begründung.