Hotelschiff auf dem Bielersee – Das Seeländer Kreuzfahrtschiff Attila wagt einen Neustart Nach einer erfolgreichen ersten Saison war das einzige Hotelschiff der Schweiz mit Schwierigkeiten konfrontiert. Diesen Sommer soll es wieder aufwärtsgehen. Carmen Stalder

Nach einem sehr erfolgreichen Start 2021 geriet das Hotelschiff Attila im folgenden Jahr in schwierige Gewässer. Foto: PD/Weiss Communication + Design

Ablegen auf dem Murtensee, baden im Bielersee, schlafen auf dem Neuenburgersee: Im Sommer vor zwei Jahren war das Kreuzfahrtschiff Attila erstmals auf den drei Seen unterwegs. Der Start des ersten Schweizer Hotelschiffs fiel in die Zeit der Pandemie – was sich rückblickend als Vorteil erwies. Viele Schweizerinnen und Schweizer verzichteten auf Auslandsreisen und verbrachten ihre Ferien stattdessen im eigenen Land. Entsprechend waren alle Kreuzfahrten für die Saison 2021 innert einer Woche ausgebucht.