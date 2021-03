Oberaargauisches in Ursenbach – Das Schwingfest ist weiterhin in der Schwebe Das Organisationskomitee hofft nach wie vor auf die Durchführung des Anlasses vom 22. bis 24. Mai – allerdings ohne Zuschauer. Tobias Granwehr

Ein solches Bild wie vor zwei Jahren in Grafenried wird es heuer nicht geben. Sollte das Oberaargauische Schwingfest in Ursenbach stattfinden, wird kein Publikum dabei sein. Foto: Andreas Blatter

In der Schwingerszene brodelt es aktuell gewaltig: 120 Athleten wurden als Leistungssportler klassifiziert und dürfen deshalb trainieren. Der Rest ist zum Warten verdammt. Das sorgt in Schwingerkreisen für viel Unmut und heftige Diskussionen. Völlig unklar ist zudem, welche Schwingfeste demnächst werden stattfinden können.

Nun meldet sich das Organisationskomitee des Oberaargauischen Schwingfestes in Ursenbach zu Wort: Das OK habe an seiner letzten Sitzung entschieden, an der Durchführung des Anlasses vom 22. bis 24. Mai unter Corona-konformen Bedingungen festzuhalten – allerdings ohne Publikum. «Wir hoffen, in der momentan schwierigen und unsicheren Lage weiterhin auf die Unterstützung der Schwingerfreunde und Sponsoren zählen zu können», lässt sich das OK in einer Mitteilung zitieren.