«Emmentalisches» 2021 in Eggiwil – Das Schwingfest ist noch nicht abgesagt Das OK hält weiterhin an seinem Plan fest: Mitte Mai soll das Emmentalische Schwingfest über die Bühne gehen. Erste Abstriche wurden nun aber gemacht.

Das letzte «Emmentalische» 2019 in Zäziwil: Curdin Orlik (oben) gewinnt im Schlussgang gegen Fabian Staudenmann. Foto: Marcel Bieri (Keystone)

An einer Videokonferenz hat das Organisationskomitee des Emmentalischen Schwingfestes 2021, das am 15. und 16. Mai in Eggiwil stattfinden soll, über das weitere Vorgehen diskutiert. Dabei sei man zum Schluss gekommen, dass sämtliche OK-Mitglieder wie auch die Trägervereine «wyter am Charre zieh», wie es in einer Mitteilung heisst. Dies im Bewusstsein, dass die Durchführung zum jetzigen Zeitpunkt aufgrund der epidemiologischen Lage nicht sicher sei und das «Emmentalische» im schlimmsten Fall abgesagt werden müsse.

Das OK wolle das Schwingfest «mit den nötigen Schutzmassnahmen unbedingt durchführen». Einschneidende Einschränkungen wird es vor allem bei der Anzahl der Zuschauer sowie beim Unterhaltungsprogramm geben. Vorgesehen ist eine Beschränkung der Zuschauerzahl auf maximal 2000 Personen. Zudem wurde entschieden, auf die Durchführung des Unterhaltungsabends sowie des Alpaufzugs zu verzichten. Weitere Aspekte wie etwa die WC-Anlagen oder Verpflegungsmöglichkeiten seien bei der Konferenz ebenfalls ein Thema gewesen.