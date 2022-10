Heimniederlage gegen Biel – Das schwierige SCB-Debüt von Tyler Ennis Der SC Bern findet gegen Biel zwei Drittel lang kaum ein Mittel. Danke eines druckvollen Schlussdrittels verliert er «nur» 2:3. Kristian Kapp

Kein Durchkommen: Berns Tyler Ennis wird von den Bielern Etienne Froidevaux (links) und Damien Brunner bedrängt. Foto: Anthony Anex (Keystone)

Am Ende ist der SCB näher am Punktgewinn, als er dies nach zwei Dritteln erwartet gedacht hätte. Thierry Baders Anschlusstor exakt zehn Minuten vor Schluss beschert eine heisse Schlussphase, in dem der EHC Biel auch Rätsel aufgibt. Zwei Drittel agieren die Gäste stark, sind spielerisch besser, verfallen ab Minute 41 aber in Passivität - auch das frühe Time-out von Coach Törmänen hilft nicht wirklich.

Nachdem der SCB in fünf der letzten sechs Partien in die Overtime musste, weil er im Schlussdrittel spät den Ausgleich kassierte, gelingt ihm das Umgekehrte nicht. Er bestreitet das komplette Schlussdrittel mit nur drei Sturmlinien und wegen Eric Gélinas’ Ausfall gegen Ende des Mitteldrittels (Rückenprobleme) mit nur zwei Verteidigerpaaren. Das Tempo kann er so zwar hochhalten, der Ertrag ist mit acht Torschüssen und einem Tor aber mager.

Glück im Unglück für den Center. Er muss nach seiner Schulterverletzung nicht operiert werden und fällt höchstens sechs Wochen aus. Gregory Weber

Der aktuelle Topskorer der U-20 des SCB ist erstmals auf einem Matchblatt bei den Profis. Als 13. Stürmer erhält er aber keine Eiszeit. Tyler Ennis

Der Kanadier landet erst am Matchtag um 8 Uhr in Zürich, nach dem Eintreffen in Bern geht er als erstes schlafen – im Hotel.

So endet das SCB-Debüt von Tyler Ennis durchzogen. Natürlich sind die Augen auch auf den Neuzuzug gerichtet. Der Kanadier ist der Ersatz für den verletzten Dominik Kahun, auch wenn er Flügelstürmer und nicht Center ist. Dass er erst am Spieltag nach einem Flug praktisch ohne Schlaf in der Schweiz ankam, kann er nicht verbergen. Genauso wenig die fehlende Spielpraxis, sein letzter Match in der NHL ist fast sieben Monate her.

Noch vor dem Warm-up ist darum offen, ob Ennis wirklich spielen soll, doch am Ende ist es genau das, was er benötigt: Einsatzzeit. 19 Minuten steht er am Ende auf dem Eis. Er findet immer besser ins Spiel, benötigt aber eine harte Anlaufzeit: Lange gelingt ihm kaum eine Offensiv-Aktion, in der Defensive verschuldet er zudem das 1:2.

Die Mühen des SC Bern

Richtig ins Spiel kommt aber auch der ganze SCB lange nicht. Er gleicht zwar drei Sekunden vor Ende des Startdrittels im Powerplay zum 1:1 aus, was ein Booster für den weiteren Verlauf des Spiels sein könnte. Denn trotz 11:6 Torschüssen für Bern ist bereits im ersten Abschnitt der EHC Biel das gefährlichere Team und hat wenige, aber gute Torchancen. Es ist Joël Vermin, der für Bern trifft, das Tor ist eine Art Wiedergutmachung.

Denn es ist nach gut vier Minuten auch der SCB-Stürmer, der am Ursprung des Bieler Führungstores steht. Seinen Querpass an der offensiven blauen Linie «riecht» Fabio Hofer, seinen Solo-Konter schliesst er souverän zum 0:1 ab. Das ist kein Zufall, der Österreicher erfreut sich einer blendenden Form und hat in 14 Einsätzen bereits 19 Skorerpunkte erzielt.

Kampf um den Puck: Berns Simon Moser kann Biels Noah Schneeberger abdrängen. Foto: Claudio De Capitani (Freshfocus)

Nummer 19 ist ein Assist, er kommt fünf Minuten vor Ende des Mitteldrittels und ermöglicht Gaëtan Haas den 1:3-Treffer. Es ist das Tor des Tages, Biel spielt sich da in sieben Sekunden und vier Pässen via Robin Grossmann, Jesper Olofsson, Hofer und Haas von hinten nach ganz vorne, der vierte Linie des SCB fehlt nach einem langen Shift die Frische, die Berner sind permanent den berühmten Schritt zu spät beim Gegner.

Telegramm: Infos einblenden Bern – Biel 2:3 (1:1, 0:2, 1:0) 13’819 Zuschauer. Tore: 5. Hofer 0:1. 20. (19:57) Vermin (Untersander, Moser/Ausschluss Yakovenko) 1:1. 26. Rathgeb (Hischier, Maillard) 1:2. 35. (34:10) Haas (Hofer, Olofsson) 1:3. 51. (50:00) Bader (Scherwey, DiDomenico) 2:3. Strafen: 1mal 2 Minuten Bern. 2mal 2 Minuten Biel. Bern: Wüthrich; Untersander, Colin Gerber; Goloubef, Gélinas; Loeffel, Zgraggen; Pinana; Vermin, Sceviour, Moser; DiDomenico, Lindberg, Ennis; Bärtschi, Bader, Scherwey; Fahrni, Baumgartner, Ritzmann; Gregory Weber. Bemerkungen: Bern ohne Beat Gerber, Henauer, Lehmann, Kahun. Biel ohne Van Pottelberghe (verletzt), Cunti (krank). – 23. Pfostenschuss Colin Gerber. – 35. (34:10) Gélinas mit Rückenproblemen ausgeschieden. – 46:53 Time-out Biel. 59:07 Time-out Bern. – Bern von 58:49 bis 60:00 ohne Goalie, mit 6. Feldspieler.

Diese vierte Linie um Center Benjamin Baumgartner, die zwei Drittel lang durchspielt, sie steht zu Beginn des Einsatzes eine Minute zuvor auf der anderen Seite im Fokus: Fabian Ritzmann verpasst aus allernächster Nähe das 2:2 – allerdings vergibt nur acht Sekunden zuvor Jere Sallinen auf der anderen Seite ebenfalls ein «sicheres» Tor. Man merkt es: Es ist die kurze wilde Phase eines Spiels, das der EHC Biel zwei Drittel lang sonst im Griff hat.

