Sexualisierte Gewalt – Das Schweigen nach dem Übergriff Die Zahl der Anzeigen wegen schwerer Sexualdelikte steigt. Doch die Dunkelziffer ist hoch. Viele Opfer melden nie, was ihnen angetan wurde. Sechs Erlebnisberichte.

Prolog

«Wir wohnen in einer kleinen Stadt, und ich will hier nicht von allen auf das reduziert werden, was mir passiert ist. Ich will nicht diejenige sein, ‹der es passierte›. Schon nur wenn ich daran denke, alles der Polizei zu erzählen, dann packen mich Fluchtgedanken.

Lange suchte ich die Schuld bei mir, ich zweifelte an allem, was mich ausmacht. Manchmal zitterte mein ganzer Körper, und ich schlug wie wild um mich. Bis heute geht an gewissen Tagen gar nichts, dann bleibe ich im Bett und starre vor mich hin. Mittlerweile weiss ich, dass auch diese Tage vorbeigehen.

Ich wurde von meinem Ex-Freund vergewaltigt. Ich habe ihn nicht angezeigt, weil ich diese Tat noch immer nicht mit diesem Menschen, diesem einst Vertrauten, in Verbindung bringen kann. Er hat mein Nein gehört, meine vielen Neins. Und er missachtete sie. Ich frage mich immerzu: wieso? Ich will eine Antwort von ihm, aber sie wird nie kommen.»

– A. A.

I. Dunkelfeld

Die Kantonspolizei zieht an einem grauen Frühlingsmorgen in Bern Bilanz. Die Spitzen des Korps sind da, der Kommandant, die Medien. Jahr für Jahr führt die Kapo Buch über alle mutmasslichen und tatsächlichen Straftaten, die ihr angezeigt werden. Das Ergebnis ist eine Statistik sowie eine Vorstellung davon, wie viel kriminelle Energie im Kanton vorhanden ist. In der Kriminologie spricht man vom polizeilichen «Hellfeld».

Im Jahr 2022 umfasste es 94 Vergewaltigungsfälle, so viele wie nie zuvor. Die Zahl der angezeigten Delikte gegen die sexuelle Integrität steigt landesweit. Und doch gibt sie nur einen schmalen Blick frei, wie eine Tür, die einen Spalt breit offen steht.

Die meisten Fälle von sexualisierter Gewalt dringen nie nach draussen. Das erzählen Betroffene, konstatieren Strafverfolger, erleben Expertinnen. Auch dafür existiert ein Begriff: das Dunkelfeld.

Für diesen Text haben wir mit Frauen gesprochen, denen Männer sexuelle Gewalt angetan haben. Wir wollten wissen, wieso sie ihren Peiniger angezeigt haben – oder was sie davon abhielt. Um ihre Identität zu schützen, erzählen sie ihre Geschichte anonym und unter veränderten Initialen.

«Er ist der Schuldige. Nur er.»

«Er war Masseur und der Partner einer Kollegin. Ich habe alles mitbekommen, aber mein Körper war starr. Er sagte: ‹Ich bin auch nur ein Mann.› Und lächelte. Als ich es der Kollegin erzählte, sagte sie nur: ‹Dazu braucht es immer zwei.›

Den ersten Termin bei der Polizei sagte ich ab. Aus Angst. Vor Scham. Ich zeigte ihn erst drei Jahre später an. Nicht weil ich ihn leiden sehen wollte. Ich musste für mich einstehen.

Auf dem Posten fragten sie mich: ‹Warum haben Sie sich nicht früher gewehrt?› Darauf war ich vorbereitet. Es dauerte eine Stunde, die Polizistinnen haben das gut gemacht. Schwieriger war der zweite Termin bei der Staatsanwaltschaft, weil ich wusste, dass er im Raum nebenan sass.

Ich erfuhr, dass ihn fünf andere Frauen ebenfalls angezeigt hatten. Mir schoss durch den Kopf: ‹Scheisse. Hätte ich den Mut früher gefunden, dann hätte ich die anderen schützen können.› Aber das stimmt nicht. Er ist der Schuldige. Nur er.»

– A. B.

II. Statistische Zufälligkeiten

2019 liess Amnesty International 4495 in der Schweiz wohnhafte Frauen und Mädchen ab 16 Jahren befragen. 22 Prozent gaben an, mindestens einmal unerwünschte sexuelle Handlungen erlebt zu haben. 12 Prozent erlebten Geschlechtsverkehr gegen ihren Willen.

8 Prozent der Frauen haben sexuellen Aktivitäten aus Angst vor Konsequenzen zugestimmt, und 7 Prozent wurden durch Festhalten oder Zufügen von Schmerzen zum Geschlechtsverkehr gezwungen.

Zur Anzeige schritt nicht einmal jede Zehnte.

Lässt sich der Anstieg auf die 94 Anzeigen im Kanton Bern angesichts dessen überhaupt deuten? Werden immer mehr Männer zu Tätern (eine Frau kann gemäss Strafgesetzbuch keine Vergewaltigung begehen)? Oder öffnet sich die Tür ins Dunkelfeld ganz langsam, schreiten Frauen vermehrt zur Anzeige?

Anruf bei Barbara Dettwiler. Sie leitet die Opferberatungsstelle Lantana, die im Auftrag des Kantons zwei Frauenhäuser unterhält, eine Hotline führt, Beratungen anbietet. Wir fragen: Was ist wahrscheinlicher?

«Die Sensibilität für das Thema sexualisierte Gewalt ist heute zweifellos grösser als vor ein paar Jahren», antwortet sie. Dettwiler führt das auf die öffentliche Debatte und die mediale Präsenz rund um die Problematik zurück.

Gleichzeitig warnt sie vor Überinterpretationen: «Wir haben ein Bevölkerungswachstum. Das hat sicher Auswirkungen auf diese Statistik.» Gleiches gelte für die Dunkelziffern. «Sie sind derart hoch, dass jeder Anstieg in den Statistiken nur eine zufällige Schwankung sein könnte.»

Barbara Dettwiler glaubt dennoch, der «Mut, sich Hilfe zu holen», wachse, und sie untermauert dieses Gefühl mit Zahlen ihrer Fachstelle. Lantana berät heute 20 Prozent mehr Personen als vor vier Jahren, 2022 waren es 781. Nur jede dritte meldete sich auch bei der Polizei.

«Bei uns kennt sich jede und jeder»

«Er war mein bester Freund, wir gingen früher zusammen zur Schule. Ich hatte mir den Arm gebrochen. Es schien, als wäre er völlig ergriffen von meiner Hilflosigkeit. Ich schrie, wehrte mich mit allem, was ich hatte. Bis er aufhörte.

Es fühlte sich an, als wäre ich an jenem Abend einer Vergewaltigung entgangen. Danach ass ich kaum, hatte diese Blackouts: Minuten, Sekunden waren einfach weg. Der Schmerz in meinem Innern war schlimmer als alles, was ich je erlebt habe. Mehr als einmal griff ich nach einer Schere oder einem Messer. Ich wollte endlich etwas anderes fühlen. Heute bin ich stolz darauf, diesem Impuls nicht nachgegeben zu haben.

Angezeigt habe ich ihn bis heute nicht. Bei uns kennt sich jede und jeder, auch unsere Eltern. Ich fürchte mich vor diesem Umfeld, dass ich plötzlich mitverantwortlich gemacht werde. Wenn es hiesse: «Die will ihm etwas Schlechtes.» Ich weiss nicht, ob ich das ertragen könnte.

Das macht mich zum Teil der Dunkelziffer – ich finde das ja auch falsch. Aber ich habe mich für einen anderen Weg entschieden, für meinen Weg. Für mich war es das Wichtigste, gesund zu werden und meinen Selbstwert wiederzufinden.»

– A. C.

III. Auf der Wache

Die markanteste Polizeistation in der Bundesstadt steht am Waisenhausplatz. Hier treffen wir Nicole Fernandez-Vogt, seit fünf Jahren Verantwortliche für die Fachführung Sexualdelikte bei der Kantonspolizei. Ursache und Wirkung von sexueller Ausbeutung, Missbrauch und Gewalt beschäftigen sie täglich. Man stellt es sich belastend vor. Fernandez – 42, Anwaltspatent – sagt: «Man hilft. Das gibt genügend Kraft.»

Auch sie beobachtet seit einiger Zeit ein «neues Bewusstsein für die Thematik». Sie spricht von #MeToo und der bevorstehenden Revision des Sexualstrafrechts. Es tue sich einiges. «Und das ist höchste Zeit.»

Diese gesellschaftlichen Umwälzungen kollidieren mit alten, mächtigen und falschen Narrativen. Fernandez erlebt, wie sie selbst von Opfern manchmal repliziert werden: Wieso hast du dich auch so angezogen? Warum bist du mitgefahren? Weshalb hast du nicht geschrien? Die Klischees der Mitschuld. «Dagegen müssen wir antreten, immer und immer wieder.»

Nicole Fernandez-Vogt vor der Polizeiwache am Waisenhausplatz in Bern. Foto: Franziska Rothenbühler

Zu diesen Mythen gehört jener des fremden, aggressiven Täters. In der Realität ist er die Ausnahme. «Opfer und Täter kennen sich in den meisten Fällen», sagt Fernandez. Auch das mache den Gang zur Polizei mitunter derart schwer.

Fernandez wirkt, als habe sie die Schwere ihrer Aufgabe stets vor Augen. Man spürt das, wenn sie Dinge sagt wie: «Eine Einvernahme kann enorm belastend sein.»

Tatsächlich liegt darin eine entscheidende Hürde für viele Betroffene. Sie sind gezwungen, das Erlebte bis ins Detail zu schildern. Sich zu erinnern. «Es braucht in dieser Situation der absoluten Verletztheit ganz wenig, und ein Opfer ist nach einer Befragung noch belasteter als zuvor.»

«Wie soll ich das nach all den Jahren beweisen?»

«Mein Vater hat mich während zehn Jahren missbraucht. Ich litt den Grossteil meines Leben an Panikattacken, war suizidal und verbrachte längere Phasen in Kliniken. Es hat sehr lange gedauert, bis ich die Macht meines Vaters über mich und mein Leben brechen konnte. Zeige ich ihn an, dann gebe ich ihm den Raum, den ich ihm nie wieder zugestehen werde.

Ein Teil von mir will es bis heute nicht wahrhaben, was er mir angetan hat. Denn dann müsste ich mir eingestehen, was ich alles verloren habe: meine Unversehrtheit und Selbstbestimmung. Eine geregelte Arbeit überfordert mich. Ich kann mich bis heute nicht entspannen – das war für mich immer gleichbedeutend mit Gefahr.

Ein Strafverfahren dauert lange. Wie soll ich das alles nach all den Jahren beweisen? Was, wenn ich mich in Widersprüche verstricke? Was, wenn es am Ende heisst, ich sei eine Lügnerin? Ob es zu einer Verurteilung käme, ist völlig offen. Und selbst wenn? Für das, was er mir angetan hat, gibt es keine gerechte Strafe.

Nicht zuletzt will ich meine Liebsten schützen. Ich bin endlich an einem Punkt, an dem ich mein eigenes Leben führen kann. Es ist ein gutes Leben – und darin gibt es keinen Platz für ihn.»

– A. D.

IV. Wenn eine Anzeige nicht infrage kommt

Übergriffe sind in der Regel Delikte unter vier Augen. Das macht es schwierig, sie strafrechtlich zu ahnden. Oft fehlt der stichfeste Beweis, oft steht eine Aussage gegen die andere Aussage. Polizei, Staatsanwaltschaft und Gerichte unterliegen Prinzipien, die bei dieser Ausgangslage für den Täter spielen – im Zweifel für den Angeklagten.

Ein Verfahren kann Jahre dauern, mit völlig offenem Ausgang. Gespräche mit Betroffenen steuern deshalb oft auf die Frage zu: Ist es das wert?

Der Kanton Bern hat in den 1980er-Jahren angefangen, Alternativen zu entwickeln. Damals war die Vergewaltigung in der Ehe keine Straftat. Das «Berner Modell» war für die Zeit also ziemlich revolutionär und ist heute ein von acht Institutionen getragenes Hilfsangebot für Opfer von sexualisierter Gewalt. Die Kapo ist nur eine davon.

Oberste Priorität hat die medizinische Versorgung, ohne dass die Opfer zur Anzeige verpflichtet werden, sowie die Betreuung durch weibliches Fachpersonal. Betroffene können sich am Inselspital vertraulich untersuchen lassen und vom Institut für Rechtsmedizin Spuren sichern lassen.

Die ersten 72 Stunden nach einer Vergewaltigung seien entscheidend, um Geschlechtskrankheiten vorzubeugen, Schwangerschaften auszuschliessen, Spuren zu sichern, so Fernandez. Sie wiederholt es nochmals: «Medizinische Hilfe holen und erhalten», das sei zunächst das Wichtigste.

Die Spurensicherung könne die Opfer entlasten, indem «der zeitliche Druck» gelöst werde. Allfällige Spuren werden für fünfzehn Jahre aufbewahrt. Das entspricht der Verjährungsfrist einer Vergewaltigung.

Für die Betroffenen bleibt die Anzeige während dieser Zeit immer eine Option. Aber sie ist nicht zwingend. «Das ist auch gut so», sagt Nicole Fernandez-Vogt als Stellvertreterin des Modells – und als dessen Befürworterin. «Eine Vergewaltigung ist immer auch ein Raub am Selbstbestimmungsrecht der Frauen. Wir wollen es wiederherstellen.»

«Diese Lügen – es hat mich beinahe zerrissen»

«Er war mein Physiotherapeut, ich war schon oft bei ihm. Eines Tages schloss er die Türe ab. Ich habe mich tausendmal gefragt, warum ich mich in dem Moment nicht wehren konnte. Wieso ich wie eingefroren dalag. Ob so etwas halt einfach passiert.

Es dauerte ein paar Wochen, bis ich realisierte: So etwas passiert nicht einfach so. Die Opferberatung war eine grosse Stütze. Sie organisierte mir ein Coaching und eine Anwältin. Ohne dieses Angebot hätte ich keine Anzeige erstattet. Die Befragung bei der Polizei dauerte drei oder vier Stunden. Es war erträglich. Mühsamer war die Warterei danach. Ich zeigte ihn im Januar an, die nächste Einvernahme bei der Staatsanwaltschaft fand im September statt, der Prozess erst im Jahr danach.

Die Gerichtsverhandlung, sie war hart. Seine Anwältin betrieb klassisches Opferbashing. Dass ich alles nur erfunden hätte. Dazusitzen und ihr dabei zuzuhören, war etwas vom Schlimmsten. Diese Lügen – es hat mich beinahe zerrissen. Aber ich wollte mich aus meiner Hilflosigkeit befreien. Das war der Preis dafür.

Mir war wichtig, dass ich andere potenzielle Opfer schütze. Das habe ich geschafft. Er wurde wegen Schändung verurteilt.»

– A. E.

V. Die Angst vor dem Verfahren

Es gibt viele Gründe, wieso das dunkle Feld viel grösser ist als das helle. Dazu gehört auch das Unbehagen von Opfern gegenüber Polizei, Staatsanwaltschaft und Gerichten. In der erwähnten Amnesty-Studie gab jede Fünfte als Grund für ihre Nichtanzeige fehlendes Vertrauen in die Behörden an.

Eine Betroffene, mit der wir für diesen Text sprachen, nannte es «eine Lotterie» und meinte damit die Person, der sie ihre Geschichte erzählte. Manche reagierten empathisch, andere komplett deplatziert. Wer die eigene Geschichte teilt, legt sie nicht nur auf die Waage von Staatsanwältinnen, Richtern – sondern von Menschen.

Die Episode passt in das grössere Ganze: Viele Opfer erleben den Kontakt mit den Behörden als entmutigend, erniedrigend – in vielen Fällen gar als retraumatisierend. Selbst die Landesregierung hat das Problem erkannt. Letzten Herbst trat Karin Keller-Sutter, damals noch als Justizministerin, vor die nationalen Medien und sagte es so: «Viele Frauen haben Angst vor dem Verfahren.»

Keller-Sutter hatte Vertreter von Bund und Kantonen zum Dialog «Sexuelle Gewalt» zusammengezogen und die Marschrichtung vorgegeben. Einige Monate zuvor hatte der Gesamtbundesrat bereits eine Art Marshallplan lanciert: Mit 44 Massnahmen will die Landesregierung bis 2026 die Istanbul-Konvention umsetzen. Einen völkerrechtlichen Vertrag zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt. Die Schweiz hat die Konvention ratifiziert, hinkt in der Umsetzung laut vielen Sachverständigen aber hinterher.

Taten fordert Agota Lavoyer schon lange. Einst arbeitete sie als Opferberaterin, heute gehört sie zu den führenden Stimmen im Kampf gegen geschlechtsspezifische Gewalt im Land und schult unter anderen Polizeikorps im korrekten Umgang mit Betroffenen.

Führende Stimme im Kampf gegen sexualisierte Gewalt: Agota Lavoyer. Foto: Ruben Wyttenbach

«Es müsste längst überall Standard und selbstverständlich sein, dass Opfer sexualisierter Gewalt nur von spezialisierten Fachpersonen einvernommen werden», sagt Lavoyer. Dazu brauche es obligatorische Weiterbildungen zu geschlechtsspezifischer Gewalt, auch für Staatsanwälte und Richterinnen.

Der Thematik der «traumasensiblen Einvernahmen» aufseiten der Strafverfolgungsbehörden müsse endlich Priorität eingeräumt werden. «Je wohler sich ein Opfer fühlt, desto besser sind seine Aussagen und desto kooperativer ist es – Win-win für beide Seiten.» Das fängt an bei der Art, wie Fragen gestellt werden, und hört bei der Innenausstattung eines Verhörraums auf – «viele sind unglaublich kahl und unfreundlich».

Epilog

«Ich erwachte völlig desorientiert und wusste nur, dass etwas nicht stimmte. Es waren wohl K.-o.-Tropfen. Von der Nacht blieb nichts übrig ausser Verletzungen im Intimbereich und blaue Flecken auf der Brust.

Ich rief im Inselspital an. Die Frauenärztin sagte mir, ich müsse die Polizei informieren. Es kamen drei junge Polizisten, alles Männer. Ich erfuhr erst später, dass solche Untersuchungen nicht zwingend polizeiliche Ermittlungen zur Folge haben. Rückblickend ist es o.k. so: Die Ärztin nahm mir einen Entscheid ab, den ich für mich ohnehin hätte fällen müssen.

Damals empfand ich alles als totalen Kontrollverlust. Auch was danach passierte. Die Staatsanwaltschaft ermittelte zögerlich, es fühlte sich an wie eine Ewigkeit. Ich war ständig am Fighten, damit es vorwärtsgeht, und gleichzeitig fühlte sich jede neue Erkenntnis wie ein Hammerschlag an. Ohne professionelle Hilfe hätte ich es nicht geschafft.

Am Ende führte ein DNA-Treffer zum Täter. Zur Anklage kam es aufgrund der rechtlichen Lage nie. Aber ich bin trotzdem froh, bin ich für mich eingestanden. Wäre ich nicht so bissig gewesen, wüsste ich noch heute nicht, wer mir das angetan hat. Ich gehe aus der Sache raus im Wissen, dass ich wie eine Löwin für mich gekämpft habe.»

– A. F.



