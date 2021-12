Neubau in Schangnau – Das Schulhaus wird endlich spruchreif Im Februar wird das Volk über einen Baukredit von 3,5 Millionen Franken abstimmen. Damit kommt ein Projekt in Gang, das schon manchem Bremsmanöver unterworfen war. Susanne Graf

Die Tage der beiden alten Schulhäuser in Bumbach sind gezählt. Ob es neben dem Neubau in kalten Zeiten wie diesen wohl auch eine Eisbahn geben wird? Foto: Beat Mathys

Angefangen haben die Diskussionen um die künftige Schulraumplanung vor elf Jahren. Im Sommer 2018 hofften die Schangnauerinnen und Schangnauer dann, sie könnten 2020 in Bumbach ein neues Schulhaus in Betrieb nehmen. Den Planungskredit von 140’000 Franken haben die Stimmberechtigten im gleichen Jahr genehmigt.

Aber dann kam Sand ins Getriebe des Projekts. Bevor ins Detail geplant werden konnte, musste die Revision des Baureglements genehmigt werden, und vor allem mussten die Gewässerräume ausgeschieden sein. Denn im Bereich des geplanten Schulhausneubaus führt der Holzgraben durch. Erst als klar war, in welchem Abstand zum eingedolten Bächlein der Neubau stehen darf, konnte fertig geplant werden. Im Sommer 2021 sagte das Stimmvolk Ja zu den Gewässerräumen. Trotzdem konnten die Bauarbeiten noch immer nicht beginnen. Dafür gibt es verschiedene Gründe.

Wechsel und neue Planer

Gemeinderat Bruno Hirschi, dem das Präsidium der für das Projekt zuständigen Spezialkommission auf den 1. Januar 2021 neu übertragen wurde, musste zuerst einmal feststellen, dass die Motivation einiger Mitglieder unter der Verzögerung gelitten hatte. Es kam zu Wechseln.

Dann musste das Projekt selber angepasst werden. «Die Planung stimmte nicht mit dem Areal überein», sagt Hirschi. Als er die Meinung vertrat, das Architekturbüro müsste einen Teil der Abänderungsarbeiten übernehmen, habe dieses sein Mandat niedergelegt. Also mussten neue Planer gesucht werden. «Das Verfahren kostete Zeit», sagt Hirschi.

Im Februar 2022 wird abgestimmt

Aber jetzt kann der Baukredit vors Volk. Auf die Traktandenliste der Gemeindeversammlung von Ende November schaffte es das Geschäft nicht mehr. Dafür wird am 4. Februar 2022 in Schangnau eine ausserordentliche Gemeindeversammlung stattfinden. Dort werden die Bürgerinnen und Bürger entscheiden, ob die vorliegenden Pläne ausgeführt werden sollen.

Gegenüber dem 2018 vorgestellten Vorprojekt habe es noch «Veränderungen und Verschiebungen» gegeben, sagt Hirschi. Doch seien sie nicht derart gross, dass sich eine Informationsversammlung vor der Abstimmung aufdränge, findet er.

Überhaupt sei in den vergangenen elf Jahren, seit die Schulraumplanung erstmals thematisiert wurde, alles diskutiert worden. «Und auf alle Wünsche können wir einfach nicht eingehen.» Im Grundsatz ist man sich laut Hirschi in Schangnau schon länger einig: dass die Kinder weiterhin an zwei Standorten unterrichtet werden sollen. Die Kleinen, vom Kindergarten bis zur 4. Klasse, werden künftig im Neubau in Bumbach zur Schule gehen, die 6. bis 9. Klasse im vorderen Gemeindeteil, im Schulhaus Schangnau.

Wohl doch ohne Steuererhöhung

Die beiden bisherigen Schulhäuser in Bumbach sollen abgerissen und durch einen einzigen Neubau ersetzt werden. Kosten wird dieser gemäss Bruno Hirschi rund 3,5 Millionen Franken. Vor drei Jahren hatte Gemeindepräsident Beat Gerber noch befürchtet, dass wegen des Vorhabens eine Steuererhöhung nötig werden könnte.

Davon geht man gemäss Hirschi nicht mehr aus. Dies, obwohl das Baumaterial in jüngster Zeit teurer geworden ist. Hirschi ist zuversichtlich, dass die im Budget eingerechneten Reserven reichen werden. Er rechnet damit, dass sich wegen der hohen Materialkosten die Bautätigkeit etwas abschwächt, die Unternehmer also weniger ausgelastet sind und daher etwas günstiger offerieren werden.

Susanne Graf ist Redaktorin im Ressort Region. Sie ist Mitglied des Tamedia-weiten Netzwerks Lokaljournalismus. Mehr Infos

